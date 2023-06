Zajímavou posilu ulovili do nové házenkářské sezony Černí andělé z Mostu. Od nového ročníku nejvyšší soutěže je posílí kanonýrka a naposledy bronzová s Olomoucí střední spojka Natálie Kuxová.

Natálie Kuxová bude od nové sezony oblékat dres DHK Baník Most. | Foto: DHK Zora Olomouc

Devatenáctiletá 182 centimetrů vysoká házenkářka byla poslední sezonu velkou oporou Zory, kterou svými góly dotáhla v play off přes Písek k bronzovým medailím. „Most je pro mě nová výzva a moc se na to těším. Olomouc už mi dala vše, jsem jí za to neskutečně vděčná. Teď je čas se posunout dál a Most si myslím, že je pro mě ta nejlepší volba tady v Česku,“ říká Kuxová ve videu, ve kterém ji mostecký klub představil fanoušků.

