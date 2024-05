Loni Jestříbková se Slavií vystavila ve finále Mostu stopku a poprvé mezi ženami juchala s pohárem. V létě pak přestoupila talentovaná pivotka a reprezentantka do Mostu, kde v sobotu večer skákala se zlatou medailí a korunkou. Zkrátka je to štístko!

„Asi mám štěstí na týmy. Jsem nadšená,“ smála se Jestříbková zmáčená od šampaňského v mostecké hale, kam dorazilo na 1 300 fanoušků. Samozřejmě ji přijela podpořit rodina, protože blonďatá sympaťanda pochází z házenkářského prostředí – házenou hrála mamka, hraje i bráška. Dají se její poslední dva tituly nějak srovnat?

„Je to těžké srovnat, ono není nikdy jednoduché získat titul. Hraje se o to celou sezonu a pak ještě play off. Je to náročné pro všechny a Kynžvart nám opravdu nedal nic zadarmo a o to cennější ta medaile je. Teď si to pořádně užijeme a oslavíme to,“ dokreslila mostecká házenkářka.

Jaké oslavy budou? Jak si je Anna Jestříbková užije? „Bude to velké, to se nebojte,“ zasmála se pivotka a dodala: „Anička abstinuje, ale dneska rozhodně ne,“ smála se dál hráčka už v mistrovském tričku Černých andělů.

