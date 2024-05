Sladká porážka. Mostecké házenkářky ve finálové odvetě doma podlehly Kynžvartu 26:27 (13:13), ale i porážka o gól jim stačila k tomu, aby oslavily desátý český titul. Černí andělé totiž před týdnem vyhrály v Kynžvartu o pět branek a tak jim těsně prohra stačila k jubilejnímu křepčení.

Mostecké házenkářky se radují ze zisku desátého českého titulu. | Video: Deník/Václav Veverka

Dvacet vteřin před závěrečnou sirénou si už hráčky Mostu navlékaly na střídačce mistrovská trička a na hlavu dávaly zlaté koruny. Když rozhodčí naposledy foukl do píšťalky začala obrovská euforie mezi kapkami šampaňského. V hale panovala špičková atmosféra, kterou přichystali mostečtí i kynžvartští fanoušci. V hale bouřilo třináct stovek diváků a pár bubnů. Parádní kulisa!

Poražené soupeřky nesmutnily. Vždyť Kynžvart prožil letos sezonu snů se stříbrným nádechem – stříbro bral v Českém poháru, stříbro i v boji o český titul. V obou soutěžích ho přemohli Černí andělé.

Zdroj: Deník/Václav Veverka

„Jsme rádi, že tato mimořádná sezona pro nás vygradovala až ve finále. Ukázali jsme, že i náš mladý tým může vzdorovat favoritovi, který má velkou základnu. Toto vítězství na mostecké palubovce je pro nás nesmírně cenné a povzbuzující,“ řekl trenér Kynžvartu Peter Sabadka zatímco na hřišti probíhali bujaré mostecké oslavy. Hráčky Andělů se objímaly, polévaly šampusem a fotily. Pak dostaly od zástupců svazu zlaté medaile a pohár. Je tak jasné, že oslavy budou hodně bujaré. Což naznačila i pivotka Anna Jestříbková, která slaví druhý titul v řadě. Loni se Slavií, letos s Mostem.

„Oslavy budou velké, to se nebojte,“ smála se Jestříbková.

Zdroj: Deník/Václav Veverka

Pohádkovým happyendem skončila sezona pro brankářku Dominiku Píšovou, která loni ukončila s devíti českými tituly kariéru. Jenže pak ji klub poprosil v personální nouzi o pomoc a Píšová tak zaokrouhlila svůj počet titulů na deset.

„Bylo to strašně těžké. Vrátila jsem se v říjnu, pak jsme si zlomila nos, ale dařilo se a skončilo to vítězstvím ve finále Českého poháru. Bylo to skvělé, jsem strašně vděčná, že jsem se mohla vrátit a nakonec si i sáhnout na ten desátý český titul,“ rozplývala se Píšová.

Mostecké házenkářky by ještě v dalších dnech měly pro své fanoušky připravit autogramiádu. Podepisovat se budou čerstvé české mistryně!