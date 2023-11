Po třináctibrankovém manku, které si přivezly mostecké házenkářky z kvalifikace o Evropskou ligu z Francie, čeká na Severočešky další těžká výzva. Ve středu 15. listopadu od 18.00 hodin doma vyběhnou proti silné Dunajské Stredě, tedy druhému týmu elitní házenkářské ligy.

Mostecké házenkářky čeká ve středu těžký zápas proti Dunajské Stredě. | Foto: Tomáš Urban

„Dunajská Streda patří jednoznačně mezi nejlepší týmy ligy, podle výkonů na úrovni s Michalovcemi a potvrzuje to samozřejmě její postavení v tabulce. Tento zápas bude patřit k těm náročným, nemáme na přípravu mnoho času, ale my teď jedeme v upraveném režimu, trénink tomu odpovídá, je to více taktická příprava než klasický trénink, ale myslím, že teď ani tak nepůjde o to, jak trénujeme, ale jak se budeme koncentrovat a jak k utkání přistoupíme,“ řekl pro klubový web mostecký kouč Vladimír Šuma.

„Hráli jsme ve Francii proti velmi silnému soupeři, teď se vracíme do naší ligy, než se s francouzským týmem utkáme opět. Je to víc otázka psychiky, než čehokoli jiného, ale samozřejmě už se objevuje i únava, ale tomu jsme přizpůsobili trénink,“ doplnil trenér. Ano, jeho svěřenkyně si moc neodpočinou, protože už v sobotu (od 18.00) je čeká domácí odveta v kvalifikaci o Evropskou ligu, kdy dorazí francouzský celek Chambray. Ten v uplynulém víkendu rozehrál kvalifikaci s Mostem skvěle, když ho před svými fanoušky přetlačil vysoko 33:20.