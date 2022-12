Přitom Most začal skvěle, zakončoval ze všech pozic, nápaditě si počínal v útoku, agresivní byl v obraně. Agilní opět byla kanonýrka Cholevová, která se naposledy blýskla čtrnácti góly do sítě norského Kristiansandu. Jenže pak přišla pro Most gólově hluchá sedmiminutovka, ve které Maďarky ze stavu 7:7 odskočily do vedení 13:7, a to bylo pro jejich rozjezd klíčové. Strojově pak skóre navyšovaly i ve druhé třicetiminutovce a dovedly zápas k dalšímu debaklu Mostu. Černí andělé tak i po devátém kole Ligy mistrů mají na kontě nula bodů. Teď je čeká nedělní přesun na Slovensko, kde se v rámci MOL ligy střetnou v úterý s Michalovci.