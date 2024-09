Novými tvářemi v andělských dresech jsou francouzská pivotka Nora Fontaine, levá spojka původem z Angoly Rossana Sebastiao Mateus a portugalská levá spojka Caroline de Sousa Loureiro. Fanoušky potěšil také návrat slovenské kanonýrky Simony Szarkové.

„Letos byla příprava jiná než vloni, běhali jsme podobně, ale víc jsme to propojovali s házenou, takže nám to vlastně i trochu lépe ubíhalo a přišlo mi to i přirozenější. V tom byla příprava asi nejvíc odlišná, ale bavila mě možná i o něco víc než vloni,“ přiznala Natálie Kuxová, která v sobotu vyběhne proti Olomouci odkud předminulou sezonu přišla.

close info Zdroj: FK Teplice zoom_in Některé házenkářky si čtvrteční den zpestřily dobročinnou akcí, kterou pořádají fotbalové FK Teplice. Společně s hokejisty HC VERVA Litvínov hráčky svým během podpořily pětiletého Toníčka z Ústeckého kraje.

„Naše příprava probíhala velmi dobře, od prvního dne jsme pracovali na tom, co chceme během sezony předvádět. Sice nás během posledních pár dnů trochu potrápily některé absence, takže se tým nemohl předvést v plné síle, ale jsem přesvědčen, že připraveni jsme dobře,“ naznačil trenér Joao Florencio „Co se týče Olomouce, jde o velmi zajímavý tým, který disponuje kvalitními hráčkami i brankářkami a co jsem měl možnost vidět, v posledních letech dokázal Černé anděly i celkem potrápit. My jsme se ale na nadcházející utkání velmi detailně připravovali a musím říct, že k tomu všichni přistupovali s veškerou zodpovědností, protože samozřejmě chceme vyhrát a předvést před domácím publikem co nejlepší výkon,“ dodal kouč Mostu. Jaká bude jeho premiéra?

Jan Pimper, Václav Veverka