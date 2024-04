V sezoně nedokázaly mostecké házenkářky Písek porazit, tak si to schovaly až do vyřazovacích bojů. Černí andělé v sobotu rozjeli play off v Písku vítězně, když domácí výběr přetlačili rozdílem tři branek 28:25 (15:14).

Mostecké házenkářky na startu play off slavily v Písku. | Foto: Deník/Václav Veverka

„Byl to těžký zápas, odmakaný od všech hráček na sto procent. Hráli jsme velmi dobře týmově, je to vidět i na statistikách zápasu, jak se branky rozdělily mezi prakticky všechny hráčky. První půlka se tahala, a nakonec jsme jí vyhráli o jediný gól. Ve druhé části jsme měli fázi, kdy jsme vedli až rozdílem pěti branek, ale následné oslabení nás zabrzdilo a soupeř srovnal. Nakonec jsme se ale opět vrátili k naší hře a dokázali zvítězit. Myslím, že je to celkem přijatelný výsledek do druhé půle tohoto měření sil. Vyhráli jsme symbolický první poločas, ale druhá půle začne opět za stavu 0:0 a všichni moc dobře víme, že tři branky v házené nic neznamenají,“ řekl trenér Černých andělů Vladimír Šuma.

V neděli kouč naordinoval svým svěřenkyním odpočinek, od startu týdne se pak opět začnou chystat na odvetu, která se hraje v Mostě v následujícím víkendu v sobotu 4. května od 18.00 hodin.

„Máme týden na to, abychom se důkladně připravili na druhý zápas, začneme postupně, nejprve rozebereme náš dnešní výkon, podíváme se na to, co nám šlo a co můžeme ještě zlepšit,“ doplnil trenér.

(pim, vev)