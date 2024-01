Na startu nového roku povinné vítězství! Mostecké házenkářky si doma poradily s předposledním týmem elitní MOL ligy z Poruby, když zvítězily 31:25 (17:12).

Zápas Mostu proti Porubě. | Video: Deník/Václav Veverka

Trenéři Černých andělů museli na poslední chvíli sáhnout do sestavy. „Nastoupili jsme v pozměněné sestavě, která se vykrystalizovala až včera. Eszter (Ogonovzskyová) má problém se zády, Daria (Somionka) zase měla silná antibiotika a Miky (Mikulášková) zase měla povinnosti od školy. Nasadily jsme tedy holčiny, které většinou nastupují za náš B tým. Myslím si, že podaly velice dobré výkony. Ještě je tam ovšem vidět taková ta nezkušenost, nevyzrálost a praxe,“ popsal mostecký trenér Vladimír Šuma.

Hosté ze severu Moravy byli spokojení. Pětadvacet branek silnému Mostu na jeho půdě nebyl špatný ofenzivní počin. „Sami jste viděli, že domácí Most, i když byl oslabený o nějaké své top hráčky, tak pořád má kvalitu nesmírně velkou. My máme mladý tým, holky se pořád učí a každý takový zápas, porážka není vysoká, by měl být vysokou školou pro naše mladé holky, aby viděly jaké chyby dělají. Měli jsme neskutečné technické chyby, které domácí trestali rychlým útokem. My jsme z těch 31 branek snad 16 dostali z kontra brejků,“ kroutil hlavou hostující trenér Jaroslav Hudeček, který mohl vyzdvihnout šestigólovou Dybalovou a pětigólovou Baumbachovou. Pak také chválil mostecké spojky. „Jsou top, my takové bohužel nemáme,“ dodal porubský kouč.

Zdroj: Deník

Andělé, jak už bylo řečeno, se nemohli spolehnout na kanonýrku Ogonozovskyovou. Zastoupila ji sedmigólová Natálie Kuxová. Křídelnice Zachová a Stříšková daly šest a pět branek. Drobná blondýnka pak bohužel opouštěla hřiště za pomoci masérek, když se po posledním zakončení srazila s brankářkou Poruby.

„Trošku mne tam mrzely poslední čtyři góly, protože jsme měli krásný výsledek 21 obdržených branek. Za čtyři minuty nám tam pak napadaly čtyři góly. To mi přišlo zbytečné. Bylo tam i pár technických chyb navíc zbrklou přihrávkou, ale pokud chceme hrát rychlou házenou, tak se s tím asi budeme muset smířit,“ pokrčil rameny Šuma, kterého za týden čeká s Mostem výjezd na hřiště pražské Slavie.

