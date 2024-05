Černí andělé jsou ve finále! Tam na ně poprvé v historii čeká Kynžvart

V základní části MOL ligy nedokázal Most Písek porazit, v play off si to Černí andělé bohatě vynahradili. Po vítězství na jihu Čech o tři branky potvrdily Mostečanky play off formu i doma a přes Písek se probojovaly do finále elitní soutěže výhrou 31:20 (15:9). Skutečností je, že ve vrcholném měření sil se Severočešky střetnou s Kynžvartem, který přešel přes pražskou Slavii a je tak jasné, že Pražanky už loňský titul neobhájí. Kynžvart je ve finále play off poprvé ve své historii.

Písecká Indráková inkasuje červenou kartu za nešetrný zákrok na domácí Kuxovou. | Video: Deník/Václav Veverka