Trošku v pozadí, asi logicky, byly letos mostecké házenkářské starší dorostenky. V dobrém slova smyslu zastínily první tým, protože vybojovaly s předstihem titul v elitní lize starších dorostenek. Pomohla jim k tomu osmnáctiletá brankářská opora a maturantka Markéta Růžková.

„Nejlepší sezona. Je to pro mě i pro tým velký úspěch,“ řekla Růžková Deníku, když v elitní lize starších dorostenek byla u osmnácti výher, jedné remízy a jedné porážky. Áčku se složit Slavii nepovedlo, juniorka ovládla soutěž rozdílem pěti bodů před druhou Slavií.

Brankářka starších dorostenek Mostu Markéta Růžková.Zdroj: Deník/Václav Veverka

Má šanci Markéta Růžková v prvním týmu? Sama to neřeší, žije současností. „Teď je pro mě priorita soustředit se na maturitu. Nemůžu říct jestli mám šanci dostat se do áčka, konkurence je opravdu velká. Budu se snažit dát najevo, že na to mám a využiju každou šanci, kterou dostanu,“ dodává mladá hráčka, které se už teď ziskem titulu splnil sen!

„Už teď se mi splnila moje největší ambice a to vyhrát ligu. Žiju spíš přítomností a uvidím, jak se moje kariéra házenkářky bude vyvíjet. Doufám, že v roli vítězky budu ještě několikrát,“ uzavřela Růžková.