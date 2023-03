Mistryně rychlých návratů házenkářka Petra Maňáková v půlce listopadu porodila syna Františka, v sobotu už s týmem Černých andělů hrála proti Porubě.

Petra Maňáková (vlevo) v sobotním zápase proti Porubě. | Foto: DHK Baník Most

Házená ji chyběla, navíc vyslyšela volání mosteckého klubu, který potřebuje při dlouhodobých zraněních důležitých hráček pomoct.

Zatím je to pozvolný rozjezd. Maňáková nastoupila proti Porubě, vstřelila gól a pomohla k výhře 27:24. „Bylo to náročné, protože vlastně teprve tři týdny trénuji. Čekala jsem to horší musím říct. Docela ale i s dechem jsem vydržela. Byla jsem ze sebe mile překvapená, že to šlo. Na druhou stranu byla jsem na pár minut, déle ještě nevydržím,“ usmívala se po zápase, kdy ji obklopili fanoušci žádající o podpis a snímek do telefonu. Hlavně těm udělala radost, protože fanoušci na nedávném setkání s vedením klubu jméno Maňákové s výhledem na play off hodně zmiňovali.

Petra Maňáková má už s nástupem na palubovku po mateřství zkušenosti. Ví do čeho jde. V polovině dubna roku 2019 porodila dcerku Teodorku a o pár měsíců později už kmitala v letní přípravě, kterou tehdy Most směřoval k premiéře v Lize mistrů. Zatímco se máma potila, malá odpočívala v kočárku ve stínu na atletické dráze.

Petra Maňáková s dcerkou Teodorkou v kočárku v letní přípravě v roce 2019.Zdroj: DHK Baník Most

„Samozřejmě mi házená chyběla, ale chtěla jsem si druhé mateřství trošku déle užít než to první, protože tam to bylo úplně extrém, ale klub přišel s tím, že by potřeboval pomoct, tak jsem tady. Venkovní zápasy zatím neplánuji, protože syn má čtyři měsíce, ale jak bude play off, tak mne to nemine. Teď bude repre přestávka, ale ten nejbližší venkovní zápas určitě nepojedu,“ nastiňuje házenkářka, na které nedávný porod není poznat. Pomůže Petra Maňáková Černým andělům k vysněnému desátému titulu?