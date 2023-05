Je tady víkend, kdy si mostečtí fanoušci opět mohou na jednu vstupenku užít dvojnásobnou porci sportu a zajímavých zápasů z pohledu fotbalového a házenkářského Baníku.

Mostecká Charlotte Cholevová má střeleckou fazonu, pomůže DHK Baník Most vystřílet finále? | Foto: DHK Baník Most/Jan Pimper

Fotbalisté FK Baník Most-Souš v sobotu od 15.00 hodin na stadionu Josefa Masopusta hostí nevyzpytatelné Zápy. Mostečané v jarní části třetí ligy ještě neprohráli, naposledy přivezli remízu 2:2 ze Živanic a v šestnáctičlenné tabulce jsou na dvanáctém fleku. Zápy do Mostu přijedou jako osmý celek tabulky. Vyrovnaný spodek tabulky ovšem velí baníkovcům zase urvat body. Mostečané na dvanáctém místě mají 26 bodů, třinácté Přepeře také. Další dva celky na Most ztrácí bod a poslední Benešov bodů šest. Je tedy důležité zase naplno využít domácí prostředí a bouřlivou podporu domácích fanoušků.

Po zápase příznivci sportu v klidu stihnou přesun do nedaleké sportovní haly, kde se od 17.30 rozehraje druhý semifinálový zápas mezi Mostem a Olomoucí. Play off se hraje pohárový způsobem a Mostečanky si z Hané přivezly nadějný výsledek 28:23, který budou chtít přetavit v postup do finále. Bude jim k tomu pětibrankový náskok stačit?

„Zápas v Olomouci jsme zvládly dobře, obzvlášť když si vzpomeneme, že oba naše předešlé vzájemné duely v MOL lize skončily remízou. Máme pětibrankový náskok, což je slušné. Nerada bych to říkala příliš nahlas, abych nic nezakřikla, ale naše šance na postup do finále jsou velmi dobré,“ řekla pro klubový web brankářka Mostu Ellen Janssenová. Bude večer se spoluhráčkami slavit v postupovém oslavném kolečku?