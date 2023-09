Dává svoje první góly za Most. Házenkářská pivotka Anna Jestříbková už ve druhém kole nové sezony s Černými anděly narazila na pražskou Slavii odkud v létě do Mostu přišla. Speciální zápas, když navíc s Pražankami v posledním finále českého play off vyfoukla Mostu titul. Teď se postavila proti bývalým spoluhráčkam, třemi góly pomohla severočeskému celku k výhře 30:25.

Anna Jestříbková (v černém) v souboji s pražskou Slavií, kde ještě v minulé sezoně působila. | Foto: Dominik Síbr

„Myslím, že rozhodlo, že Slavia má úzký kádr a ještě jim chybí hráčky. My jsme tahaly rychlé útoky a to nám vycházelo. Je to pro mě trošku osobní zápas, protože ve Slavii mám spoustu kamarádek a mám velkou radost, že se nám s Mostem povedlo druhé vítězství v řadě. Snad to tak půjde i dál,“ řekla po duelu s Pražankami Jestříbková.

„Byla jsem trošku více nervózní, ale dobře to dopadlo. Nedokážu říct proti komu se mi ve Slavii hrálo špatně, mají skvělé hráčky jako Julča Franková, reprezentantky, skvělé brankářky, takže to nikdy není lehký zápas se Slavií, ale to ani s Mostem,“ smála se dobře naložená házenkářka, která letos odmaturovala a v nedalekém Ústí nad Labem bude vedle bitev za Anděly studovat na zdravotní fakultě.

Zdroj: Deník/Václav Veverka

Premiéru si v mostecké sportovní hale užila. Tahák kola, repríza posledního finále, přilákal do ochozů 821 diváků. „Mostečtí fanoušci jsou neskuteční, atmosféra byla skvělá, takže já jsem nadšená. Nechávám se takovou atmosférou strhnout, jsem pak zapálená do hry a nevnímám nic jiného. My jsme to se Slavií braly jako druhé kolo ligy, takových zápasů ještě bude hodně. Se Slavií se můžeme potkat ještě několikrát, takže zápas jako zápas. Každopádně jsme ukázaly, že na domácí palubovce jsme silné a za to jsme rády,“ doplnila Anna Jestříbková, majitelka posledního českého titulu, za což si v Mostě vyslechla. Ale v dobrém.

„Zaslechla jsem to, ale spíše z legrace. Pokusíme se s holkama získat ten jubilejní desátý titul tuhle sezonu. Jaké byly slávistické oslavy? „Byly jsme s celým týmem na pořádné večeři a pak jsme si šly zatancovat do klubu. Ráda bych pak na oslavu tancovala i v Mostě, s holkama si poradíme,“ vrátila se do nedávné minulosti. Teď už kouká dopředu. Výzev má před sebou hromadu. „Most nabízí skvělé podmínky, super zázemí, výborný tým, dobrý trenér, takže si myslím, že rozhodování o přestupu nebylo složité.“

V následujícím víkendu čeká na Černé anděly cesta na Slovensko, kde se v sobotu utkají s družstvem Šaly.

Poprask v Litvínově. Verva představila dresy, fanoušci jsou v šoku a zuří