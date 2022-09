Půjde o souboj dvou týmů, které ve vrcholné evropské soutěži ještě nebodovaly. Most v prvním kole prohrál s Bietigheimem 23:46 a ve druhém s Odense 22:41. Lublaň nejdříve podlehla 28:30 Bukurešti a poté 21:27 Kristiansandu. Urvou Andělé své první evropské body?

„Přijďte nás podpořit na další zápas Ligy mistrů. Budeme Potřebovat vaší podporu,“ vyzývá fanoušky mostecká kanonýrka Valerie Smetková, které se v Lize mistrů střelecky daří a podporovat ji bude i rodina. „Jezdí za mnou kdykoliv mají čas, hlavně mamka. Ta za mnou tento týden přijela i s babičkou a na sobotním zápase nebudou také chybět,“ těší hráčku, která pochází z Hodonína a její rodina si tak hodně zacestuje.

Černí andělé už ve středu v domácí hale předehrávali čtvrté kolo MOL ligy s pražskou Slavií, která dorazila do Mostu jako vedoucí celek tabulky. To už neplatí, protože Severočešky sešívané přemohly 30:21 a vyšvihly se tak do čela elitní soutěže.

VIDEO, FOTO: HC Verva dnes v severočeském derby vyzve Bílé tygry z Liberce