Rozhodně to neplánovaly, ale lepší pozvánku na domácí finálovou odvetu vymyslet nemohly. Mostecké házenkářky v prvním finálovém zápase vyhořely na půdě pražské Slavie o šest branek 26:32 (12:19). V domácí odvetě tak budou muset zapnout turbo, aby ztrátu vymazaly a mohly slavit desátý český titul.

Radost slávistických házenkářek. | Foto: Ilustrační foto DHC Slavia Praha

„Z naší strany se tentokrát jednalo o mimořádně nepovedený zápas, Slavia byla lépe naladěná, hrála uvolněněji, trochu hrálo roli i štěstí, nám naopak více věcí nevycházelo, ale tentokrát hrál soupeř tak, jak se má finále hrát, a to nás možná i trochu zaskočilo,“ uvedl po utkání pro klubový web trenér Černých andělů Jiří Tancoš.

Mostečanky v hlavním městě ztrácely i o jedenáct branek. Slavie jim lehce pomohla i nasazením mladé brankářky Malé, která vystřídala do té doby skvělou Kudláčkovou, ale úspěšností na ní nenavázala.

FOTO: Porážky ve špatný čas! Baník Most už hraje o život

„Neměli jsme ideální den, zápas nám nevyšel, ale je před námi druhé finálové střetnutí na domácí půdě a my musíme udělat všechno pro to, abychom ho zvládli. Budeme si muset nejprve sednou a všechno dopodrobna rozebrat. V našem dnešním výkonu bylo tentokrát příliš mnoho nedostatků, takže pokud budeme chtít vyhrát, budeme se muset velmi výrazně zlepšit. Jako celý tým jsme tentokrát neodvedli své maximum a pokud chceme vyhrát, budeme ze sebe muset vydat úplně vše. Bude to mimořádně obtížné, ale rozhodně to není nemožné a už jsme v minulosti mnohokrát prokázali, že to umíme,“ uzavřel Jiří Tancoš.

Odveta se hraje v následujícím víkendu v Mostě. Desátý titul? Mostečanky musí porazit Slavii o více jak šest branek.