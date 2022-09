Na Most to nestačilo. Ten chytil zápas hned od začátku a nenechal nikoho na pochybách, kde zůstanou body. Ve dvanácté minutě vedl 10:4. Slávistky se sice pak dokázaly vrátit ze sedmimetrových hodů do hry, ale překlopit skóre nedokázaly. Horko sice bylo Černým andělům ve 37. minutě, kdy se Pražanky docvakly na rozdíl dvou branek, ale pak domácí hráčky excelovaly a utekly do bezpečného náskoku, který si už udržely. Díky výhře se vyšvihly na první místo tabulky elitní ženské ligy. V sobotu Severočešky vstoupí na chomutovském zimním stadionu do třetího kola Ligy mistrů, kde vyzvou slovinskou Lublaň.

DHK Baník Most – DHC Slavia Praha 30:21 (17:13)

Nejvíce branek: Stříšková 7/1, Cholevová 6, Smetková 6/2 – Weisenbilderová 6/3, Vostárková 3, Míšová 3/1. Rozhodčí: Hájek – Kozler. Sedmimetrové hody: 3/3 – 7/4. Vyloučení: 7:2.

