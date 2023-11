Po dvou porážkách v řadě (Michalovce, Kynžvart) už potřebovaly mostecké házenkářky zabrat a v domácím zápase se Zlínem v podstatě neměly překážku a pohodlně si dokráčely pro dva body za vítězství 42:25 (19:13). Zlín to Mostu hodně ulehčil, když dorazil na sever Čech v okleštěné sestavě a trenér Mičola měl na střídání jen tři hráčky do pole.

Zápas Mostu se Zlínem. | Video: Deník/Václav Veverka

„Dnes jsem s předvedenou hrou, s úsilím a tím, jak to hráčky na hřišti odmakaly, spokojený. Samozřejmě, že v takto rychlém pojetí hry dochází k chybám, ale myslím, že dnes to byl z naší strany jeden z povedených zápasů. Jsem rád, že po dvou nevydařených utkáních si to hráčky srovnaly v hlavách a vrátili jsme se ke hře, kterou chceme praktikovat pořád,“ řekl mostecký kouč Vladimír Šuma. Jeho partu střelecky táhly šestigólové údernice Ogonovszkyová a Jestříbková.

„Prohráli jsme sedmnáctibrankovým rozdílem, přesto jsem na své hráčky hrdý, protože se nám stalo to, co jsem v této soutěž ještě nezažil. Měl jsem tři hráčky na střídání a jedna se nám při rozcvičce zranila. Přitom na hřišti odvedly obrovský kus práce, i když Most je silný soupeř, uběhal nás, a i když je to hrozná porážka, jsem na tým hrdý, protože s tím, s čím jsme přijeli, jsme odvedli maximum,“ vyjádřil se zlínský trenér Jiří Mičola.

Pár týdnů už v sestavě Mostu maká k Katarína Kostelná, která se po zranění vrátila do hry také téměř po roce.Zdroj: Tomáš Urban

Osm zápasů nové sezony v první lize, tedy druhé nejvyšší soutěži, má za sebou mostecká rezerva. Ta dosud nepoznala porážku a vede tabulku bez ztráty bodu. Béčko sehrálo v sobotu svůj zápas ještě před duelem prvního týmu a doma vyprovodilo 45:28 SKUP Olomouc. Osmi brankami se na tom podílela Valerie Smetková, která se na palubovku vrátila po roce a kde skončila, tam taky navázala. Smetková se totiž loni ve skvělé střelecké formě zranila v Lize mistrů, podstoupila operace kolene a evidentně při chuti je zpátky. Už pár týdnů v sestavě Mostu maká i Katarína Kostelná, která měla také kvůli zranění téměř roční přestávku od házené.