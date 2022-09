„Pro mě je Liga mistrů jedním z největších úspěchů v životě,“ má okamžitě jasno mostecký dvacetiletý talent Charlotte Cholevová. „Zahrát si Ligu mistrů se nepodaří jen tak někomu. Jsou tady tisíce, miliony hráček, které na takovou příležitost čekají. Bude to hodně náročná sezona, jelikož nás není úplně dost, ale všechny se těšíme, že si zahrajeme něco takového a předvedeme co nejlepší výkony,“ doplnila Cholevová, kterou Evropská házenkářská federace zařadila mezi mladé hráčky, které se v Lize mistrů vyplatí sledovat. „Jde o hráčku, která jde ve šlépějích Markéty Jeřábkové, která také pochází z České republiky a dotáhla to až do týmu Vipers Kristiansand. Cholevová byla druhou nejlepší střelkyní W19 EHF EURO 2021 s 55 góly a nejlepší střelkyně na mistrovství světa juniorek IHF 2022, kde skórovala dvaašedesátkrát,“ představuje divákům EHF mosteckou kanonýrku.

Černí andělé si ještě před nedělním startem zlepšili náladu předehrávkou a výhrou v Písku, který táhne jejich bývalá spoluhráčka Iveta Korešová a Most Jihočešky složil 29:25. „Tento zápas se dá určitě považovat za přípravu na nedělní utkání Ligy mistryň, protože času na přípravu už je minimum. Důležité je, že se nám nikdo nezranil a máme k dispozici kompletní kádr. Těším se na neděli a věřím, že v Chomutově předvedeme hezkou házenou,“ říká polský kouč Mostu Adrian Struzik.

NA POSLEDNÍ CHVÍLI POSILA Z LITVY

Posila doslova na poslední chvíli to je pro Most litevská házenkářka Aušra Šponeová. Jedenadvacetiletá reprezentantka a univerzálka dorazí do Mostu v sobotu, ale první duel v Lize mistrů bude ještě sledovat z hlediště.

„Smlouva s klubem Ligy mistrů je pro mě velkým krokem vpřed v kariéře. Doufala jsem, že v této sezoně začnu kariéru jako legionářka, ale o tom, že to bude tým hrající nejsilnější evropskou ligu, jsem si mohla nechat jen zdát. Teprve nedávno jsem si vyléčila zranění kolena, kvůli kterému jsem byla mimo hru a nemyslela jsem si, že budu tak rychle stoupat po kariérním žebříčku. Je to velký krok vpřed. Moc se těším na zlepšení, protože úroveň týmu je opravdu vysoká, hra je rychlejší než v Litvě a tréninkové metody jsou jiné,“ popsala nedávno Šponeová pro litevská média.

