Andělé vítají Pirátku! Házenkářský Most posílí levá spojka z Portugalska

Mostecký házenkářský klub DHK Baník Most hlásí zajímavou posilu do další sezony. Řady Černých andělů rozšíří pětadvacetiletá portugalská levá spojka Caroline de Sousa Loureiro. Do Mostu míří z týmu elitních francouzských Pirátek ze Štrasburku.

Nová posila mosteckých Černých andělů. | Foto: DHK Baník Most