Oba celky se spolu setkaly znovu v krátké době, když nedávno Most vyřadil Kynžvart v semifinále Českého poháru a ve středeční předehrávce mu naložil další porážku. První poločas přinesl ještě vyrovnanou hru a skvělá návštěva se tak před druhým dějstvím mohla těšit na drama. Jenže to nepřišlo. Kynžvart vůbec nezachytil vstup do druhého dějství, zatímco Černí andělé se na hostující branku valili jako lavina a brzy si vytvořili dostatečný náskok. Hostující hráčky za dvacet minut daly jen tři góly, čímž se definitivně odstřihly ze hry o body. Výrazně je deptala především brankářka Müllnerová. „Myslím, že jsme viděli solidní zápas. Do čtyřicáté minuty jsme Mostu byli solidním soupeřem. Bohužel, nemáme takovou šířku kádru jako Most,“ krátce hodnotil kynžvartský trenér Peter Sabadka.