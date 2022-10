Tohle byl výkon, který by si nejen fanoušci od Černých andělů v Lize mistrů představovali. Od začátku do toho Mostečanky tvrdě šláply a překvapené Francouzky brzy zjistily, že tohle nebude „trénink“, jak by mohly předchozí výsledky Andělů naznačovat. Vždyť ve druhém poločase se dokonce Černí andělé ve 39. minutě dostali do vedení 19:18, skvěle je držela brankářka Ellen Janssenová. Až v poslední desetiminutovce si dokázal Brest vytvořit bezpečný náskok, který už zkušeně uhlídal. Pořádně jeho obranu provětrala skvěle hrající Charlotte Cholevová, autorka deseti branek.