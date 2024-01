Jasnou dominanci předvedly mostecké házenkářky v hitu víkendu na půdě pražské Slavii odkud si odvezly vítězství o čtrnáct branek 35:21. Už za první poločas se Černí andělé prosadili dvaceti góly!

Mostecká pivotka Anna Jestříbková. | Foto: Tomáš Urban

„Jsem moc ráda, že jsme tento zápas zvládly, potřebovaly jsme to. Hrály jsme to, co jsme si před zápasem řekly a vyšlo nám vše, co jsme chtěly. Brankářky nás podržely a myslím si, že to byl skvělý týmový výkon. Obrana šlapala na sto procent a na tom jsme mohly stavět,“ byla spokojená pivotka Anna Jestříbková, která tak narazila na bývalé spoluhráčky, protože před sezonou přišla právě ze Slavie do Mostu. Teď konto sešívaných zatížila třemi góly. Její parťačka Natálie Kuxová pomohla k demolici Pražanek jedenácti přesnými zásahy.

„S dnešním výkonem jsem velmi spokojený, potvrdilo se, co jsem říkal už před zápasem, že rozhodovat bude obrana a brankářky, což se beze zbytku naplnilo. Hráčky šly do utkání nadoraz, bojovaly, pomáhaly si, o Dominiku Píšovou v brance se zastavila spousta míčů. Slabší chvilku jsme si vybrali v úvodu druhé půle, ale pak se vše znovu nastartovalo a opět jsme se vrátili k naší hře a soupeře k ničemu zásadnímu nepustili. Hlavně jsem byl dnes spokojen s obrannou fází a výkonem brankářek, ale celkově jsme dnes předvedli velmi dobrý kolektivní výkon, každá z hráček dala do zápasu maximum a za to si zaslouží pochvalu,“ uvedl trenér Černých andělů Vladimír Šuma.