„Vyhráli jsme, to je pro nás asi to nejdůležitější. Holky dneska pracovaly skvěle. Měly výborné návraty do obrany, kde hrály agresivně, stejně jako v útoku. Nemám tomu k co dodat, zápas se jim prostě povedl,“ usmíval se po zápase spokojený Jiří Hanus, který před týdnem převzal mostecký tým s kolegou Jiřím Tancošem, kdy nahradili odvolaného Poláka Adriana Struzika.