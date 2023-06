Mostecký házenkářký klub dál láta díry po odchodu opor. Nedávno představil kanonýrku Natálii Kuxovou, kterou získal z Olomouce a teď vytáhl další eso. Do města pod Hněvínem míří z pražské Slavie devatenáctiletá pivotka Anna Jestříbková.

Anna Jestříbková. | Foto: DHC Slavia Praha

Mostečtí fanoušci ji budou mít ještě v živé paměti. Jestříbková totiž nedávno ve finále o český titul se svým slávistickým výběrem porazila Most a po třinácti letech získala s pražským celkem český titul. Na mostecké házenkářky zbylo stříbro. Teď bude Jestříbková bojovat v Mostě a snažit se přidal do sbírky další titul, ač už to bude v černooranžových barvách.

Finále McDonald's Cupu: Svátek fotbalu odstartoval. Děti přivítal i Kadlec