Parádní vklad do domácí odvety vybojovaly mostecké házenkářky v prvním zápase play off na půdě olomoucké Zory. Tam Černí andělé vyhráli rozdílem pěti branek 28:23 (17:14).

Radost mosteckých házenkářek. | Foto: Ilustrační foto DHK Baník Most

Olomouc přitom byla v základní části pro Most malým strašákem. Dvakrát totiž s posledním českým mistrem dokázala uválčit remízu. Jenže play off všechno maže, stejně jako mazala obranu Zory mostecká Charlotte Cholevová, autorka jedenácti branek. Za týden se bude hrát druhý a rozhodující duel v mostecké hale. Play off se hraje pohárovým způsobem a Mostečanky tak mají k postupu do finále blíže.

DHK Zora Olomouc – DHK Baník Most 23:28 (14:17)

Nejvíce branek: Kuxová 6/1, Závišková 4/3, Možíšová 4 – Cholevová 11/1, Andrýsková 4, Stříšková 3. Rozhodčí: Kichner Petr, Vacula Michal. Sedmimetrové hody: 6/4 – 2/1. Vyloučení: 4:8. ČK: Mikulášková (MST).

Ohlédnutí za víkendem: V Braňanech burácela těžká monstra. Jel se Truck trial