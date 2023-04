Mostecké házenkářky do nové sezony posílily na postu brankářky. Do Mostu přichází talentovaná plzeňská reprezentantka Karin Řezáčová. Klub novou zajímavou posilu představil ve videu na svých sociálních sítích.

Karin Řezáčová. | Foto: Český svaz házené

„Před dvěma lety jsem nebyla ochotná uvažovat o přestupu do Mostu, ale teď jsem se rozhodovala velmi krátce! S příchodem nového trenéra začínají všechny hráčky od nuly, takže budu trénovat jak nejlépe umím a budu doufat, že se do brány také dostanu,“ řekla jedenadvacetiletá Karin Řezáčová. Most má v současnosti tři brankářky - Dominiku Müllnerovou, Ellen Janssenovou a Janu Kašparovou.

