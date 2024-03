Na druhé místo už dosáhnout nemohly, tak oslavily bronz. Mostecké házenkářky i po porážce v Dunajské Stredě 24:28 juchaly. V dlouhodobé části mezinárodní MOL ligy vyhrály bronzové medaile. Po zlatu v Českém poháru tak mají druhou letošní trofej!

Mostecké házenkářky slaví bronz v dlouhodobé části elitní MOL ligy. | Foto: DHK Baník Most

„Mrzí to, že jsme poslední zápas nedokázaly dotáhnout do vítězného konce. V závěru jsme vyprodukovaly víc technických chyb než Dunajská Streda,“ mrzelo mosteckou spojku Katarínu Kostelnou. „Ale jinak to byl vyrovnaný zápas a myslím si, že se nemáme za co stydět. Každá medaile potěší. Teď je pro nás důležité play off, které chceme dotáhnout do úspěšného konce,“ dodala Kostelná a narazila na zisk desátého českého titulu pro mostecké Černé anděly, kde by měla fungovat i v další sezoně.

Semifinálové dvojky jsou tak po konci základní části jasné – Mostečanky vyběhnou proti nepříjemnému Písku, obhájkyně titulu ze Slavie Praha čeká Kynžvart.