Sezona mosteckých házenkářek vrcholí! Černí andělé jsou kousek od postupu do finále. Završit ho mohou tuto sobotu 4. května v domácí sportovní hale, kde budou od 18.00 hodin hostit ve druhém semifinále play off Písek.

Zápas Mostu s Pískem. | Video: Deník/Václav Veverka

Andělé první semifinále před týdnem v Písku vyhráli rozdílem tří branek 28:25. Před domácí odvetou tak mají lepší výchozí pozici, ale rozhodně ještě nic v kapse! Písek v dlouhodobé části elitní ligy s Mostem neprohrál. Porážka přišla až teď v play off.

„Myslím, že tým je celkem v pohodě, pro psychiku je samozřejmě dobré, že jsme v prvním semifinále dokázali uspět, ale nesmíme polevit. Jsme teprve v polovině, zbývá nám zvládnout sobotní utkání a my bychom chtěli zopakovat bojovný výkon z minulého týdne,“ řekl trenér Mostu Vladimír Šuma. Jihočešky nic nebalí. Tři góly nejsou neřešitelnou situací.

Mostecké házenkářky při prvním semifinále v Písku.Zdroj: Petr Maťašeje

„My play off tak pravidelně nehrajeme a dolehla na nás trochu nervozita. Ale jsme teprve v poločase a tři góly v házené se během šedesáti minut rozhodně dají dohnat. Není to žádný průšvih a do odvety v Mostě půjdeme se vztyčenou hlavou. Teď už víme, na čem jsme,“ konstatovala písecká trenérka Kateřina Hromádková.

Černí andělé budou tradičně spoléhat i na podporu publika. Dá se očekávat slušná návštěva. „Doufám, že nás přijdete podpořit v hojném počtu a na konci sezony si užijeme ten vytoužený desátý titul,“ řekla ve videopozvánce mosteckého celku křídelnice Tereza Eksteinová. Bude se spoluhráčkami v sobotu večer křepčit v oslavném postupovém kolečku?

Ve druhé semifinálové dvojici, kterou tvoří pražská Slavia a Kynžvart, ovládly Pražanky první duel 28:26. V Kynžvartu se hraje odveta v sobotu od 16.00.