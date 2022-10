Mostecké házenkářky na pražském letišti před odletem do Francie.Zdroj: DHK Baník Most

Mostečanky mají za sebou ve vrcholné evropské soutěži tři duely a tři porážky. Francouzky ze tří zápasů vyhrály jeden. Severočešky si ještě před nástupem do letadla v pátek doma zatrénovaly. „Na programu máme ještě malou rozcvičku spíše na protažení a uvolnění po dlouhé cestě. Lehký trénink a video bychom chtěli zvládnout ještě v neděli dopoledne,“ naznačil plány na následující hodiny trenér. „Čeká nás další těžký zápas v Lize mistryň. Nejedeme do Francie na výlet, naším cílem je dát do utkání maximum a odehrát kvalitní zápas. Pro hráčky je to další obrovská příležitost jak sbírat zkušenosti, které zúročí nejen v dalších zápasech Ligy mistryň, ale i ve své budoucí házenkářské kariéře,“ doplnil trenér Mostu.

