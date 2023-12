Ještě před Štědrým dnem si zvládly mostecké házenkářky zajistit postup do finále Českého poháru. Ve středu večer v mostecké sportovní hale přemohly 37:27 (22:11) družstvo Zlína a v březnovém vyvrcholení tuzemské pohárové soutěže vyzvou Černí andělé Lázně Kynžvart, které v souběžně hraném zápase deklasovaly pražskou Slavii 40:19.

Křest knížky Petra Sadílka o mostecké házené. | Video: Deník/Václav Veverka

Most šel do zápasu se Zlínem jako favorit a roli naplnil, i když trenér Vladimír Šuma nebyl úplně spokojený.

„Spokojen jsem s tím, že jsme vyhráli a s naší hrou v prvním poločase. Ve druhé půli jsme v prvních šesti minutách nasekali pět technických chyb, nastřelili jsme tyče, neproměnili šance, a to se s námi táhlo až do konce zápasu. Bylo to zčásti o přístupu některých hráček, ale je samozřejmě znát, že jsme zhruba měsíc netrénovali spolu,“ vyjádřil se trenér, který se v ofenzívě mohl spolehnout na kanonýrku Valerii Smetkovou, která se vrátila na palubovku nedávno po roční pauze vinou zraněného kolene a začíná se rozehrávat do své bývalé formy. Šesti brankami zazářila pivotka Anna Jestříbková.

Malé házenkářky s pomalovanými obličeji fandí Andělům v zápase se Zlínem.Zdroj: Deník/Václav Veverka

„Teprve v úterý jsme měli první společný trénink potom, co se část hráček vrátila z mistrovství světa. Je proto vidět, že to z naší strany bylo ještě trochu kostrbaté v kombinacích i v obraně. Ve druhé půli jsme v obraně víc stáli a neměli dost pohybu,“ komentoval výsledek po zápase trenér mosteckých házenkářek Vladimír Šuma.

Petr Sadílek pokřtil knížku o mostecké házené

Kulisa pohárového zápasu byla navíc dokreslená o křest knihy Petra Sadílka, který ve své publikaci mapuje sedmdesát let házené na Mostecku a v poločase s vedením haly a házenkářského klubu své dílo pokřtil. Fanoušci si ho poté mohli koupit v andělském fanshopu. Sadílek zároveň přiznal, že už pomalu pracuje na další knížce spojené s mosteckou házenou. „Nazval jsem ji Hon za desátým titulem,“ řekl autor a naráží tak na devět českých titulů Černých andělů a čekání na desátý kulatý úspěch.

PODÍVEJTE SE: Verva srovnala osm vteřin před koncem. Nakonec má bod