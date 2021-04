Budeme potřebovat :

200 ml mléka

4 vejce

2 jarní cibulky

2 hrsti listů špenátu

75 g másla

200 g slaniny

1 hrst petrželové natě

2 hrsti mandlových lupínků

5 ks pečiva

muškátový oříšek

Sůl, pepř

Postup:

Pečivo (housky či rohlíky) nakrájejte na kostky a nechte ve vyhřáté troubě na 175 °C cca 15 minut dosušit. Mezitím si nakrájejte slaninu na malé kostky (můžete i lehce orestovat), nakrájejte jarní cibulky nadrobno a překrájejte i listy špenátu a petržele.

Pečivo přesuňte do mísy, nechte zchladnout, přidejte mléko, slaninu, cibulky, špenát, petržel (můžete dát i medvědí česnek, mladé kopřivy,…), sůl, pepř, hrst mandlových lupínků, muškátový oříšek a rozpuštěné máslo. Vejce rozdělte na žloutky a bílky, žloutky můžete dát rovnou do mísy k ostatním surovinám a bílky si vyšlehejte do sněhu se špetkou soli. V míse smíchejte všechny ingredience v ní a nakonec zlehka přimíchejte sníh z bílků. Celou směs na nádivku poté zarovnejte do máslem vymazaného pekáčku či zapékací misky a posypte zbylými mandlovými lupínky. Pečte dozlatova, cca 20 – 30 minut (podle výšky).

Nadýchanou velikonoční nádivku s mandlovými lupínky podávejte jako přílohu k masu či samostatně, doplňte například salátem.

O Markétě



Markéta Chovancová je nadšenou tvůrkyní fantastických moučníků i slaných pokrmů. O své umění se s Vámi pravidelně dělí v našem seriálu. Markétiny recepty můžete sledovat také na Instagramu a Facebooku.