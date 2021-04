Na Zelený čtvrtek, který byl dnem odpuštění, se podle tradice servírovaly velikonoční jidáše. Jedly se ke snídani a měly chránit člověka před zdravotními neduhy. Toto sladké pečivo má svým zavinutým tvarem připomínat provaz, na kterém se oběsil apoštol Jidáš poté, co zradil Ježíše. Můžete je ale připravit i jako malé houstičky polévané medem.

Na Velký pátek si můžete dát pauzu, protože v tento den byl půst. Zapovězeno bylo nejen maso, ale i velká část prací. Nemělo se péct, prát, zametat, ani pracovat na poli či na zahradě.

Na Bílou sobotu se pekl beránek z třeného těsta. Jako obřadní pokrm byl známý už od středověku. Nikdo už ovšem nezjistí, zda se velikonočním beránkem rozumí dnešní sladké pečivo ve stovkách variant nebo pokrm z jehněčího maso. Kromě něho se na Bílou sobotu pekl i nedělní velikonoční mazanec.

O Velikonoční neděli se snídal mazanec z kynutého těsta, podobnému tomu, z něhož se připravují jidáše. Proč mazanec? Hospodyňky s ním chodily v neděli ráno do kostela pro posvěcení neboli „svaté pomazání“.

Na Velikonoční pondělí se na stole mají objevit boží milosti. Jde o křehký smažený pokrm, který se v některých krajích chystal i na Vánoce nebo o Masopustu. O Velikonocích však jen krásně uzavírají rozmanitost různých druhů sladkých chodů.

Recepty

Jidáše



Ingredience: 500 g polohrubé mouky, 2 vejce, špetka soli, 200 ml mléka, 50 g čerstvého droždí, 4 lžíce cukru moučka, 50 g másla, 20 g sušených rozinek, 1 lžíce sádla, med na potření



Postup: Mouku, droždí a sůl lehce promíchejte s pomocí kuchyňského robota. Přidejte cukr, měkké máslo, žloutky ze dvou vajec, mléko, rozinky a hněťte 10 minut, až se těsto krásně táhne. Pak jej nechte v teple stát alespoň hodinu. Nabyde na dvojnásobný objem, takže s tím počítejte a použijte dostatečně velkou mísu.



Vytvořte si bochánky, které se vám pohodlně vejdou do dlaně, a vyválejte z nich jednotlivé prameny, ze kterých upletete různé tvary jidášů. Nejjednodušší bude uzlíček nebo šnek, ale můžete si vymyslet i vlastní tvary.



Jidáše naskládejte na plech pokrytý pečicím papírem, zakryjte je utěrkou a nechejte v pokojové teplotě odpočinout dvacet minut. Pak vložte plech do trouby předehřáté na 220°C, jidáše potřete pomocí mašlovačky na povrchu vodou a ještě nezapomeňte dát dovnitř trouby hrníček naplněný vodou, aby se při pečení jeho obsah odpařoval. Pečte zhruba deset minut, před podáváním potřete medem.



Velikonoční beránek s mandlemi



Ingredience: 200 g másla, 200 g cukru moučka, 3 vejce, 200 g polohrubé mouky, 50 g hrubé mouky, 75 g mletých mandlí, špetka soli, 1 citron, 100 ml mléka



Postup: Troubu předehřejte na 150 °C. Formu na beránka důkladně vytřete čtvrtinou másla a vysypejte hrubou moukou. Zbytek másla a polovinu cukru míchejte za pomoci robota tak dlouho, až vznikne pěna. Osolte, přidejte tři žloutky a opět důkladně rozmíchejte.



Pak smíchejte dobře rozemleté mandle s hrubou moukou (asi čtyři lžíce) a přidejte trochu citronové kůry (zhruba z půlky citronu). V jiné nádobě ručně šlehejte bílky a postupně do nich přidávejte zbytek cukru, až bude hmota tužší.



Potom si připravte máslo, utřete je se zbývající moukou, mandlemi a mlékem, nakonec vmíchejte sníh a vše uhněťte do vláčného těsta. Zbytkem másla dobře vymastěte formu na beránka, překlopte do ní těsto a zarovnejte jej. Potom vložte formu do trouby a pečte zhruba hodinu při teplotě 180°C. Až beránka po upečení vytáhnete z trouby, nechte jej pár minut stát. Okraje formy mírně vychladnou a pak jej lépe vyklepnete.

Mazanec podle našich babiček



Ingredience: 2 vejce, vlašské ořechy, rozinky, 40 g čerstvého droždí, 7 g vanilkový cukr, 150 g sádla, sůl, 350 ml mléka, 1 citron, 150 g cukr moučka, 750 g polohrubá mouka



Postup: Z mouky, cukru, soli a kvasnic založte kvásek. Nechte jej nabýt a pak přidejte dva žloutky, trochu nastrouhané citronové kůry a přimíchejte veškerý vanilkový i moučkový cukr, rozpuštěné sádlo a zbytek mouky. Až je těsto vláčné, nechejte jej přikryté utěrkou hodinu až dvě v míse při pokojové teplotě, aby nakynulo. Pak do těsta zapracujte rozinky a vlašské ořechy. Hmotu pak rozdělte na dvě poloviny a vytvořte tak dva stejně velké bochníky mazance. Předehřejte si troubu na 180°C a pečte v ní mazance zhruba hodinu na plechu s pečicím papírem. Když během pečení povrch mazance potřete žloutkem, bude krásně lesklý.

Boží milosti



Ingredience: 200 g hladké mouky, 50 g másla, 50 g krupicového cukru, 2 vejce, 100 g zakysané smetany, 1 citron, 200 ml slunečnicového oleje, 1 lžíce moučkového cukru, 1 lžíce vanilkového cukru



Postup: Mouku promíchejte s máslem, vytvoříte tak těsto, které necháte půl hodiny odpočinout v pokojové teplotě. Pak z těsta vytvořte půl centimetru vysokou placku a za pomoci vlnitého kolečka vykrojte zhruba deset centimetrů dlouhé tyčinky. Pak rozpalte olej na pánvi na 200°C a vkládejte do něj tyčinky. Milosti se při smažení nafouknou. Kdyby to nešlo samo, tak tomu pomozte přiklopením pokličky. Ihned po vyjmutí obalujte milosti v cukru – smíchejte vanilkový i moučkový dohromady.