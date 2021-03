V tomto případě jsou ale pochybnosti zbytečné. Vaněk vytvořil dílo, které odráží dlouholeté zkušenosti autora i jeho ženy. Dvaapadesátiletý zakladatel Pražského kulinářského institutu totiž na knize spolupracoval se svou nejbližší osobou a výsledkem je přehledná a nápaditá publikace plná lákavých obrázků hotových jídel, ale také rad, jak maso porcovat, čistit nebo připravovat před samotným vařením. Na knize se pak nějakým způsobem podílel celý tým předních českých šéfkuchařů, kteří jsou zároveň lektory Pražského kulinářského institutu.

Pozornost je upřena zejména na vepřové a hovězí. Recepty a rady jsou psány tak, aby jich uměl využít i kuchař začátečník. A co je také dost důležité, Vaněk pracuje s tuzemským masem. „Záměrně jsme v této kuchařce použili pouze české maso dostupné v běžné obchodní síti, a stejně tak jsme knihu uvařili ze surovin, které se dají koupit v každém větším obchodě. V receptech používáme na podlití obyčejnou vodu místo vývaru. Jistě, pokrmy podlité vývarem by byly chuťově výraznější, ale celé řadě z vás, začínajících kulinářů, tak odpadne alespoň na začátku starost s delší přípravou vývarů,“ vysvětluje Roman Vaněk, jak při přípravě knihy myslel na čtenáře.

Vepřová krkovice na pivě

Suroviny:

4 plátky krkovice bez kosti po 200 g, sůl, čerstvě mletý pepř, 250 g oloupané cibule, 50 g slaniny, 4 lžíce rostlinného oleje, 200 ml černého piva Kozel, 40 g medu, 350 ml vody, 1 lžíce najemno nakrájené hladkolisté petržele.

Postup:

Troubu rozehřej na 160 °C. Maso vydatně osol a opepři z obou stran. Cibuli podélně rozřízni a nakrájej na měsíčky silné 1 cm, slaninu nakrájej na špalíčky o hraně 0,5 cm. V pánvi na vyšším ohni rozpal olej a maso na něm opékej z každé strany 3 minuty dozlatova. Poté ho polož do pekáče. Stáhni olej na polovinu, do pánve přidej slaninu a restuj 1 minutu. Přidej cibuli a restuj další 2 minut. Často míchej. Poté cibuli a slaninu rovnoměrně rozlož na maso v pekáči. Do výpeku v pánvi přidej pivo, promíchej a vař, dokud v pánvi nezůstanou pouze dvě lžíce tekutiny. Občas promíchej. Přidej med, promíchej a přidej 350 ml vody. Přiveď k varu, plochou vařečkou seškrábni ze dna pánve vzniklý nápek, který se ve vodě rozvaří, a stáhni z ohně. Celý obsah pánve přilij k masu a pekáč vlož do rozehřáté trouby na 1,5 hodiny. Po upečení nech maso v pekáči 5 minut odpočinout. Vzniklou šťávu případně dochuť solí a přidej nakrájenou petržel.

Kotlety na sladkokyselo

Suroviny:

4 vepřové kotlety s kostí po 250 g, sůl, čerstvě mletý pepř, 15 g oloupaného česneku, špetka chilli koření, 150 g kečupu, 100 g medu, 150 ml pomerančového džusu, 30 g balzamikového octa, jedna lžička najemno nastrouhané pomerančové kůry, 5 lžic rostlinného oleje, 2 větvičky rozmarýnu dlouhé 10 cm, 10 snítek tymiánu.

Postup:

Troubu rozehřej na 160 °C. Česnek nakrájej na jemné plátky. V misce smíchej špetku soli, česnek a chilli s kečupem, medem, pomerančovým džusem, octem a pomerančovou kůrou. Maso vydatně osol a opepři z obou stran. V pánvi na vyšším ohni rozpal olej a maso na něm opeč dozlatova ze všech stran, včetně boční strany s tukem. Opečené kotlety vyskládej do pekáče. Rozmarýn a tymián svaž pevně kuchyňským provázkem a vlož je do pekáče k masu. Vše zalij připravenou marinádou. Pekáč vlož do rozehřáté trouby na 30 minut. Poté zvyš teplotu na 180 °C a peč dalších 45 minut.