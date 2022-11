Mendonca se do týmu, který je kousek od Děčína, dostal skrze svého spoluhráče. „Přišel jsem do Modré přes kamaráda z Brazílie, který tady hrál už minulou sezonu. Úroveň soutěže, kterou hrajeme, je dobrá. Máme silný tým a bojujeme o to, abychom postoupili,“ má jasno.