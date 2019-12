Pořádné drama si přichystali pro fandící rodiče mladí fotbalisté ročníku 2011 na mezinárodním turnaji v Dráždanech.

Mladé talenty z Mosteckého fotbalového klubu podporovali na turnaji v Německu i rodiče. Zlatý mostecký tým se pak společně s rodiči i vyfotil. | Foto: Mostecký fotbalový klub

Talentovaní borci tady pod vedením trenéra Tomáše Raina došli až do finále a tam to stálo za to. Ve vrcholném zápase s VFL Halle totiž Mostečané dali rozhodující branku na 1:0 dvě vteřiny před koncem. „A pak zazněl tón končící zápas. Krásné drama. Do All Stars týmu byl navíc zvolen náš Adam Lacko,“ těšilo trenéra Tomáše Raina.