V pondělí 15. května 2023 se na fotbalovém hřišti v Souši uskuteční okresní kolo letošního ročníku Zaměstnanecké fotbalové ligy Deníku, v rámci kterého poměří své síly pracovníci společností z Ústeckého kraje.

Zaměstnanecká liga - logo. | Foto: DENÍK

Zdeněk Kušnír říká, že cílem týmu ORLEN Unipetrolu bude hlavně turnaj si užít a stmelit partu. Navíc čas, který stráví Kušnír se svými spoluhráči na hřišti, přemění Nadace ORLEN Unipetrol na finanční podporu pro lidi, kteří se ocitli ve složité životní či zdravotní situaci.

Jaké máte ambice v turnaji?

Ambice máme samozřejmě ty nejvyšší, ale samozřejmě si půjdeme fotbal hlavně užít. Myslím, že se sešla dobrá parta a to je důležité.

Důležité je nepodcenit přípravu. Absolvovali jste nějaký společný trénink?

Skloubit časově přípravu byl docela oříšek, ale nakonec jsme se dokázali sejít na dvou trénincích. S většinou kluků z týmu se známe z našich klubů nebo jsme spolu už v minulosti hráli, takže chemie snad bude fungovat.

Kdo by měl být z vašeho týmu postrachem soupeřů a proč?

Těch „postrachů“ je tam samozřejmě více. Největší hvězdu v rámci taktiky si raději nechám pro sebe.

Jaký je Váš dosavadní největší individuální sportovní úspěch?

Za největší individuální úspěch beru to, že se mi doposud vyhýbala velká zranění. Znám spoustu kluků, kteří si prošli zdravotními peripetiemi s vazy, koleny, zlomeninami končetin. Tohle mě naštěstí za jednadvacet let „kariéry“ nepotkalo.

Pokud byste si musel vybrat: Slavia, nebo Sparta?

V české lize nemám žádný oblíbený klub, ale kdybych musel tak Sparta.

Koho ze současné generace fotbalistů nejvíce obdivujete?

V letošní sezóně je to jednoznačně Erling Haaland. To, co předvádí v Premier League a Lize mistrů, je naprosto fenomenální.

Pokud vyhrajete celorepublikové finále, poletíte za odměnu na utkání dle výběru ze španělské, anglické, italské nebo německé ligy. Který zápas toužíte nejvíce vidět?

Osobně mě nejvíce láká Anglie, ideálně zápas Arsenalu.