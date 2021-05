„Ale pokusím se zaútočit na korunu krále střelců určitě v příští sezoně,“ nevzdává to Vojtěch Nesper. Co ho vůbec k fotbalu přivedlo?

„Cesta k fotbalu byla přes mnoho sportů od plavání, jelikož byla moje matky vynikající plavkyně, přes basketbal, ve kterém je můj otec dodnes rozhodčím. Mně však kolem osmého roku přirostl fotbalový míč k srdci, kde ho mám dodnes,“ vypráví Nesper, které měl vždy za fotbalový vzor Thierry Henryho. „V současnosti se mi líbí mnoho hráčů, ale vyloženě teď fotbalový vzor nemám,“ dodává snajpr týmu z Markova kopce.

Jak se vyrovnává s covidovou pauzou, když už dvě sezony amatérských soutěží se nedohrály. I to mělo na Vojtěch Nespera nepříjemný vliv. „Bohužel covidová pauza uzavřela nejen fotbalová hřiště, ale bohužel otevřela lednice. Bez pár tréninků a zápasů to byl pro mne téměř rok bez jakéhokoliv sportu. Proto šla moje váha trochu nahoru,“ dokresluje Nesper a ve stejném duchu pokračuje:

„Já osobně jsem covidové období bral velice špatně, co se týče sportovní stránky. Ve svém volném čase jsem prakticky vždy sportoval. Rok bez sportu byl pro mne opravdu těžký, avšak doufám, že bude brzy vše opět v normálu. Bohužel i má kondice dost utrpěla. Moc jsem toho pro její udržení neudělal, tak nebude lehké se do ní opět vrátit, ale věřím, že přes letní přípravu vše napravím,“ přeje si Vojtěch Nesper, který stále hladový po střílení branek a myslí i trochu výš…

„Líbil by se mi postup s Mezibořím do A. Třídy. Avšak je pro mě hlavní prioritou se fotbalem bavit a to se díky skvělé partě v Meziboří stále daří,“ uzavírá fotbalista.