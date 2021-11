Prvním z nich bylo střetnutí mezi týmy FK Baník Souš – garda a Rafani Most. To skončilo těsnou výhrou Baníku v poměru 5:4. Nejproduktivnějším v týmu vítězů byl Roman Papcun (1+3), který zařídil hned čtyři branky svého týmu. Dvakrát přesně mířil jeho spoluhráč Jiří Dedecius (2+0) a po gólu přidali Roman Kuchta a Nikola Levojevič (oba 1+0). Za Rafany hned třikrát bodoval Roman Hrodek (2+1). Dvěma kanadskými body se k němu připojil Jaroslav Hampejz (0+2).

Dalším utkáním byl střet mezi mužstvy FK Baník Souš – garda a Mostecké pumpičky a míchačky. Divokou přestřelku s celkem 11 góly pro sebe v poměru 6:5 získal nakonec Baník. Po třech kanadských bodech brali Jiří Dedecius a Roman Papcun (oba 2+1). Zbylé dva góly přidal Tomáš Sekerák (2+0). Za Pumpičky vyčníval Ondřej Kobylák (2+2) podporovaný Pavlem Loukotou (1+2) a Liborem Výdurkem (2+0).

Program pokračoval zápasem Rafani Most – TEAM FC AUTO-VaSt. Ten skončil přesvědčivou výhrou družstva TEAM FC AUTO-VaSt 4:0. Dvěma body se prezentoval Marek Šíma (1+1). Zbylé zásahy nesou jména Václava Pospíšila, Michala Stoklase a Tomáše Veselovského (všichni 1+0). Čisté konto si připsal gólman vítězů Marcel Březina.

Poté se proti sobě postavili hráči Mosteckých pumpiček a míchaček a TEAM FC AUTO-VaSt. Přestože během první minuty zápasu padly hned dva góly, jednalo se nakonec o utkání na branky nejskoupější, když skončilo pouhých 2:1 pro TEAM FC AUTO-VaSt. Branky vítězů stříleli Jan Ladomerský a Michal Stoklas (oba 1+0). Za Pumpičky mezi tři tyče mířil Ondřej Kobylák po asistenci Pavla Loukoty.

Nakonec penaltovým rozstřelem po nerozhodném výsledku 4:4 skončilo střetnutí týmů Rafani Most a Old Bridge. V něm byli úspěšnější hráči Old Bridge, kteří tak z utkání berou dva body, zatímco Rafani bod jeden. Všechny čtyři zásahy Old Bridge nesou jméno Martina Krupky (2+2). Jen o jeden kanadský bod skromnější byl jeho spoluhráč Jan Houška (2+1). Za Rafany se zapsal třemi body Michal Andrlík (1+2) doplňovaný Jiřím Doležalem a Jindřichem Müllerem (oba 1+0).

Posledním podzimním zápasem bylo „soušské“ derby mezi týmy L.K.M. Recycling Souš a FK Baník Souš – garda. To pro sebe jasně získali hráči mužstva FK Baník Souš – garda a to v poměru 5:2. Mimořádným střeleckým představením k tomu přispěl Jiří Dedecius (4+0). Třemi body ho podpořil Martin Jíra (1+2). Oba zásahy poražených nesou jméno Rostislava Brouma (1+1) doplněného Janem Zajačikem (1+0).

Zimní přestávku soutěže tak stráví se 14 body na čele tým FK Baník Souš – garda o dva body před mužstvem Old Bridge a o čtyři před Jatky Matějka.

Kanadskému bodování aktuálně vládne Martin Krupka (8+3) z Old Bridge před dvojicí Jiří Dedecius (8+1) z FK Baník Souš – garda a Libor Výdurek (7+2) z Mosteckých pumpiček a míchaček. Stejná trojice vládne také nejlepším střelcům soutěže. Nejlepšími nahrávači ligy jsou momentálně s pěti asistencemi Roman Papcun z FK Baník Souš – garda a Vojtěch Benda z Jatek Matějka.

Nejlepšími gólmany soutěže jsou po podzimní polovině soutěže Daniel Soldan (průměr 1,6 obdrženého gólu na zápas) z Mosteckých pumpiček a míchaček, následovaný Martinem Zudou (2,2) z Jatek Matějka a Milošem Lahovským (2,6) z Rafanů Most.

Seniorliga Most se opět rozeběhne na jaře 2022.

Aleš Janeček