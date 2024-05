Zaměstnanecká liga je už tradiční fotbalová soutěž Deníku, jež se hraje turnajovým systémem. Účastníci se mohou těšit na skvělý zážitek a ti nejlepší, kteří se umístí na medailových pozicích, získají atraktivní ceny.

KOPANÁ - ilustrační foto. | Foto: DENÍK/ Jaroslav Zeman

Ještě před turnajem firemních fotbalových týmů, který se uskuteční 13. května v Mostě, jsme se ptali šéfů firem, lídrů a kapitánů, kteří dostali sportovně laděné otázky. Jak odpovídali zástupci týmu Hitachi Astemo Czech, s.r.o.?

Co vás vedlo k účasti v Zaměstnanecké lize Deníku?

Účast v Zaměstnanecké lize Deníku byla pro nás přirozeným krokem, abychom posílili týmovou spolupráci a vybudovali si lepší vztahy mezi kolegy mimo pracovní prostředí. Zároveň chceme navázat na tradici a účastnit se každý rok.

Jdete do turnaje s cílem vyhrát, nebo u vás platí „coubertinovská“ slova o tom, že hlavní je se zúčastnit?

Naše filozofie spočívá v tom, že účast je stejně důležitá jako vítězství. Samozřejmě se budeme snažit dát do každého zápasu maximum a bojovat o co nejlepší výsledek, ale nejde nám jen o výhru za každou cenu

Můžete přiblížit váš tým? Kdo bude postrachem soupeřů?

Náš tým je směsicí zkušených hráčů s různými fotbalovými zkušenostmi a dovednostmi. Máme rychlé útočníky, pevnou obranu a kreativní středovou řadu. Postrachem soupeřů jsme jako celý tým, který když se do toho obuje, tak drtí všechny kolem sebe.

Pokud se s kolegy bavíte o fotbale, co (za klub, soutěž, hráče…) nejčastěji rozebíráte?

Když se sejdeme u piva, tak fotbal, holky a zpěv, to je naše téma.

Čistě hypoteticky: kdybyste měl možnost vzít do mužstva některou ze současných fotbalových hvězd, na koho byste ukázal?

Lionel Messi nebo Cristiano Ronaldo.

Nejlepší tým Zaměstnanecké ligy Deníku si za odměnu může vybrat zájezd na fotbal. Který zápas v Evropě vás láká vidět?

Pokud bychom vyhráli, tak účast na jakémkoliv zápase v rámci Evropy by byl nezapomenutelný zážitek.