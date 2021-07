„Fotbal je tady sport číslo jedna, dneska je konec na Euru hlavní téma, kterým to teď pochopitelně žije. Zklamání po vyřazení je velké,“ říká z Heiloo, třicetitisícového městečka v provincii Severní Holandsko, Petra Dekker, rodačka z Mostu, která nedaleko pobřeží Severního moře už devátý rok žije.

Nazdobená auta, zahrady, domy oken i terasy působí pár hodin po velkém zklamání z konce fotbalových nadějí trochu posmutněle. „Fandí se tady podobně jako u nás, fanoušci také scházeli v restauracích i barech, my koukali doma. Konec hodně probírají i média, ale to my s manželem po té porážce už ani nesledujeme,“ popisuje po osmifinálovém vyřazení aktuální náladu.

Holanďani byli blízko vedení, měli šance, ale ve druhém poločase po skvělém zákroku českého brankáře Vaclíka se začaly dějiny napínavého duelu měnit. Z protiútoku klopýtl De Ligt, před Schickem sebral balon do ruky a ruský sudí Karasev ho po zásahu videorozhodčího a přezkoumání situace ze záznamu vyloučil. „No ta červená karta být nemusela,“ zlobí se Harry Dekker.

Zatímco česká sportovní populace vyhlíží už zápas s Dány, v zemi tulipánů se vzpamatovávají z vyřazení…