Mostečtí přivítali Západočechy ve složení - Bíro Ondřej "C" - brankář, Fišer Antonín, Kasal Daniel, Levý Stanislav, Macko David, Polák Jakub, Režný Tomáš, Rulf Daniel a Zetka Tomáš.

Hosté pak vyslali do zápasu sestavu - Vančát Milan - brankář, Janda Tomáš, Kutný Petr, Mikeska Jan, Nemček Miroslav, Souček David, Šebek Jan "C", Šindelář Jiří a Vitouš Josef.

Od úvodního hvizdu se hrálo opatrné utkání, kde ani jeden z týmů nechtěl inkasovat jako první. První čtvrthodinu se tak toho na ploše moc nedělo, aby následně utkání naopak nabralo zběsilé tempo. Ve čtrnácté minutě se jako první prosadili hosté a již o tři minuty později byl stav jednoznačných 3:0 pro hosty. Přesně pálili Jiří Šindelář (asistence Josef Vitouš), Jan Šebek (Milan Vančát) a David Souček.

Most byl rázem na kolenou a na jeho bodový zisk by v tu chvíli vsadil jen největší optimista. Do poločasu sice dokázali domácí korigovat gólem Davida Macka (Stanislav Levý), ale do šaten se šlo přeci jen s třígólovým náskokem hostí. Penaltu proměnil plzeňský kapitán Jan Šebek.

Poločasová přestávka tak probíhala za pro domácí depresivního stavu 1:4. Byla to ale právě pauza v půli, která domácí nakopla k velkému obratu. Když rozhodčí zahájil svým hvizdem druhou polovinu zápasu, začali domácí praktikovat svou typickou hru s intenzivně zapojovaným gólmanem Ondřejem Bírem a s maximální možnou mírou rizika. A tento způsob hry začal nést své ovoce. Již ve 44. minutě utkání byl stav 5:4 pro domácí. Plzeňského gólmana postupně překonali Tomáš Režný (Ondřej Bíro), Daniel Kasal, Tomáš Režný a znovu Daniel Kasal (Ondřej Bíro). O tři minuty později pak domácí dokonce vedli 6:4 po druhém zásahu Davida Macka (Tomáš Režný) a nemyslitelné se stávalo realitou. Na v poločase neuvěřitelné výhře domácích už nic nezměnila ani závěrečná korekce ze strany hostí, kdy svůj hattrick završil výborně hrající kapitán Plzně Jan Šebek.

„V první řadě je třeba poděkovat hráčům za druhou výhru a další tři body. Samozřejmě že první poločas měl do ideálu daleko a nám nevycházelo prakticky nic. Na druhou stranu je skvělé, že to kluci nezabalili a pokračovali dál s vírou ve své schopnosti. Myslím, že tahle zkušenost nás zase může posílit do budoucna a jen jsme si znovu ověřili, jak rychle se v malém fotbale může vše otočit o stoosmdesát stupňů,“ zahájil své pozápasové hodnocení mostecký lodivod, Vojtěch Benda.

„Pro hosty je samozřejmě tento výsledek krutý, uvážíme-li, že hned dvakrát vedli o tři góly. Plzeň se u nás prezentovala velmi dobrým výkonem a zejména její kapitán byl skvělý. Byl bych samozřejmě radši, kdybychom si pro výhru dokráčeli po méně infarktovém průběhu, ale nakonec jde stejně hlavně o výsledek. Každopádně myslím, že diváci, kteří se přišli na zápas podívat určitě nelitovali. Tedy za předpokladu, že neodešli v poločase,“ zakončil s pousmáním Benda.

V rámci dalšího kola Superligy malého fotbalu vyráží Most příští neděli na půdu jasného favorita západní části soutěže, týmu Staropramen Praha.

Aleš Janeček