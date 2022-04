Superliga do 23 let pozná finalisty. Ve hře jsou i mostečtí borci

V neděli bude jasno, které dva týmy si to rozdají o titul v Superlize malého fotbalu do 23 let. Příbram a Brno totiž hostí druhou část kvalifikace, ze které vzejdou dva účastníci Superfinále. Při něm 25. června v Boskovicích vyvrcholí sezona všem kategoriím.

Ilustrační foto. | Foto: Asociace malého fotbalu