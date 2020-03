Celostátní soutěž měla odstartovat 29. března, ovšem vláda ve čtvrtek 12. března vyhlásila v České republice kvůli šíření nákazy koronavirem nouzový stav, který potrvá nejméně třicet dnů. V neděli po půlnoci pak na celém českém území začala platit karanténa.

Správní rada Asociace malého fotbalu České republiky aktuální situaci probírala na svém pondělním zasedání, které se uskutečnilo pomocí videokonference. „Správní rada vyzývá všechny členy AMF ČR k dodržování pravidel a opatření vydaných vládou České republiky a podle vývoje situace vydá rozhodnutí k nominačním podmínkám směrem k Českému národnímu poháru 2020. Začátek jarní části letošní sezony Superligy malého fotbalu je odložen na doporučení vlády České republiky na neurčito a podle vývoje situace Správní rada předloží návrh rozhodnutí o jejím dohrání, či zrušení,“ uvedl generální sekretář a člen Správní rady Asociace malého fotbalu České republiky René Pazdera.

Na neurčito je odložený také start všech oblastních soutěží malého fotbalu. Na konci března zasedne výkonný výbor Světové federace malého fotbalu, který rozhodne o osudu mistrovství světa do 23 let. Od 25. do 28. června ho má hostit ukrajinský Kyjev a česká reprezentace na něm obhajuje zlaté medaile.