Zaměstnanecká liga je už tradiční fotbalová soutěž Deníku, jež se hraje turnajovým systémem. Účastníci se mohou těšit na skvělý zážitek a ti nejlepší, kteří se umístí na medailových pozicích, získají atraktivní ceny.

Tomáš Slapnička, kapitán týmu O-I Czech Republic a. s. | Foto: archiv O-I Czech Republic a. s.

Ještě před turnajem firemních fotbalových týmů z Ústecka, který se uskuteční 13. května v Mostě, jsme se ptali šéfů firem, lídrů a kapitánů, kteří dostali sportovně laděné otázky. Jak odpovídal kapitán fotbalového týmu O-I Czech Republic a. s. Tomáš Slapnička?

Co vás vedlo k účasti v Zaměstnanecké lize Deníku?

Máme rádi výzvy a tohle je jedna z nich. Chceme ukázat, že sklářské srdce rozhodně není tak křehké, jak by se mohlo zdát!

Jdete do turnaje s cílem vyhrát, nebo u vás platí „coubertinovská“ slova o tom, že hlavní je se zúčastnit?

Naše cíle jsou ty nejvyšší, určitě chceme stát na stupních vítězů.

Můžete přiblížit váš tým? Kdo bude postrachem soupeřů?

Náš tým je složen z komplexních a velmi šikovných fotbalistů. Začneme od nejzkušenějšího Standy Fišera, to je náš motor týmu, ten kluk má snad plíce ze železa, uběhá celý tým a to mu už bylo 50. Další skvělý hráč je náš řízný obránce, kterého si nechcete na hřišti rozházet, pokud máte všech pět po hromadě. Tím je Mirek Havlín. Pak máme další šikovné kluky, to z nás dělá aspiranta na vrchní příčky.

Pokud se s kolegy bavíte o fotbale, co (za klub, soutěž, hráče…) nejčastěji rozebíráte?

Nejčastěji rozebíráme okresní soutěže, kde většina kluků hraje. Tím pádem máme spoustu společných témat.

Čistě hypoteticky: kdybyste měl možnost vzít do mužstva některou ze současných fotbalových hvězd, na koho byste ukázal?

Určitě bych volil anglického záložníka Jude Bellinghama z Realu Madrid.

Nejlepší tým Zaměstnanecké ligy Deníku si za odměnu může vybrat zájezd na fotbal. Který zápas v Evropě vás láká vidět?

Určitě do kolébky fotbalu Premier League, zápas nejlépe Arsenal proti Chelsea, Manchesteru City nebo Liverpooolu.