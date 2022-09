Debakl. Čeští fotbalisté dostali před vyprodaným Edenem od Portugalců čtyři góly

„Problém byl hlavně v tom, že jsme se nepřiblížili výkonům, které jsme podávali v červnu. Náš tým má na mnohem víc,“ podělil se o svůj pohled Vaclík.Národnímu týmu se přitom podařilo eliminovat největší hrozbu soupeře. Hvězdný útočník Cristiano Ronaldo se gólově neprosadil a nedostal se ani do mnoha velkých šancí. Zavinil navíc penaltu, když v pokutovém území zahrál rukou. Při rohovém kopu si chránil obličej, který měl po předchozím střetu s brankářem Vaclíkem zalepený.

Šilhavý litoval neproměněné penalty

„Trefil jsem ho dlaní do nosu. Hrál jsem balon a potom jsme se srazili. Doufám, že jsem mu nos nezlomil, krvácelo to hodně. Oba jsme spadli tak blbě, že jsem rád, že jsme oba byli schopní zápas dohrát,“ vrátila se k nepříjemnému momentu česká jednička. „Hned na hřišti jsem se s ním bavil, teď jsem za ním byl ještě v kabině, abych se zeptal, jak na tom je. Říkal, že dobré,“ dodal Vaclík.

Českému výběru ale k lepšímu výsledku nepomohla ani zmíněná penalta. O její exekuci se postaral kanonýr Patrik Schick, zamířil ovšem jen nad bránu. „Dostali bychom se na kontakt, bylo by příjemné takhle snížit před odchodem do šatny. Portugalci by to pak měli složitější,“ litoval neproměněného pokutového kopu Šilhavý.

Krev, penalta, frustrace. Ronaldo v Edenu nezářil, potvrdil slabší formu

„Mohlo nám to vlít více energie do žil. To, že jsme nedali penaltu, ale zapadá do našeho celkového výkonu,“ dodal Vaclík.Národnímu týmu se situace pořádně zkomplikovala už ve 22. minutě. Stoper Jakub Brabec odkulhal na střídačku a na jeho místo musel naskočit Ondřej Kúdela, v současnosti působící v Indonésii. Jen jedenáct minut po střídání pak Portugalci odskočili do vedení.

Reprezentace musí ve Švýcarsku zvítězit

„Kudy to odehrál dobře, svoji roli zvládl. Brába si ale posledními výkony vydobyl pozici lídra obrany. Z obranné trojice je na hřišti nejkomunikativnější, takže v některých momentech tam chyběl,“ vysvětlil Vaclík.„U Brabce je to asi špatné. Vypadá to, že se od nás odpojí. Zbývá nás tedy sedmnáct do pole. Určitě budeme chtít někoho povolat, rozhodneme se ráno,“ doplnil Šilhavý.

Jeho tým se vysokou porážkou každopádně dostal do nelehké pozice. Švýcaři totiž vyhráli ve Španělsku 2:1 a v tabulce Ligy národů se posunuli před český výběr. Národní tým tak bude muset v úterý v St. Gallenu zvítězit, aby se mezi elitou udržel.„Upřímně jsem nečekal, že jsou Španělé schopní doma prohrát. Mění se tím pro nás hodně a v úterý nás stoprocentně nečeká nic jednoduchého,“ uvědomuje si Vaclík.

Legenda žasla, Češi balili. Ronaldo si v reprezentaci připsal řadu hezkých gólů

„Určitě nebudeme hráče chválit. Vyhodnotíme si, jak jsme to viděli. Byly tam špatné výkony, nedisciplinované. Budeme si to muset určitě vysvětlit při videu, aby se to neopakovalo,“ vyhlásil před důležitým duelem kouč reprezentace.