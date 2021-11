Prvním z nich bylo střetnutí mezi týmy L.K.M. Recycling Souš a Mostecké pumpičky a míchačky. Tento zápas pro sebe po poločase 2:0 získaly v konečném poměru 3:0 Pumpičky. Všechny tři zásahy vítězů nesou podpis Libora Výdurka, který jeden gól sám vstřelil a na další dva nahrál. Z jeho dvou asistencí pak pokaždé profitoval v tomto utkání dvougólový Pavel Loukota. V malém fotbale vždy výjimečné čisté konto si připsal gólman Pumpiček Daniel Soldan.

Dalším v pořadí byl zápas mezi mužstvy Jatka Matějka a FK Baník Souš – garda. Toto velmi vyrovnané a bojovné utkání nakonec skončilo výsledkem 2:1 (poločas 2:1) pro Jatka Matějka. Oba góly vítězů vstřelil agilní Filip Těšitel a to vždy po asistenci kapitána Jatek Vojtěcha Bendy. Gól poražených obstaral Martin Kovář po přihrávce Romana Papcuna.

Dalším v seniorligovém programu byl zápas mezi týmy Old Bridge a Jatka Matějka. A s ohledem na postavení obou družstev šlo o přímý souboj o průběžné první místo v soutěži. Tento střet pro sebe nakonec jednoznačně získali hráči v černobílých barvách Old Bridge a to v poměru 4:1 po půli 3:1. Hned tři zásahy svého týmu zařídil Martin Krupka (2+1). Toho mezi střelci svého týmu doplnili Jan Houška (1+1) a Pavel Klárman (1+0). Čestný úspěch poražených si připsal Vojtěch Benda po přihrávce Davida Ference.

Posledním, a zároveň nejvyrovnanějším, bylo střetnutí mezi TEAM FC AUTO-VaSt a L.K.M. Recycling Souš. V tomto zápase šli do vedení hráči TEAM FC AUTO-VaSt (Luděk Dostál, as. Petr Jílek). Následně na 2:1 otočili borci v barvách L.K.M. Recycling Souš (střelci Kamil Lenkvík a Dušan Marušík po přihrávkách Vladimíra Běhavého a Rostislava Brouma), aby utkání do konečného remízového stavu 2:2 poslal pár vteřin před konečným hvizdem Marek Šíma po nahrávce Jana Ladomerského. Oba týmy si tak připsaly po bodu a o jednom bonusovém navíc musel rozhodnout penaltový rozstřel. V něm byli nakonec úspěšnější střelci TEAM FC AUTO-VaSt.

V čele ligového pelotonu jsou aktuálně týmy Old Bridge a Jatka Matějka shodně s deseti body (Old Bridge má utkání k dobru). Třetí místo pak okupují s body osmi Mostecké pumpičky a míchačky.

Na špici kanadského bodování soutěže je nyní srovnána sedmibodová trojice Martin Krupka z Old Bridge (6+1), Libor Výdurek z Mosteckých pumpiček a míchaček (5+2) a Vojtěch Benda z Jatek Matějka (2+5).

Další zápasy má Seniorliga Most na pořadu již tento víkend.