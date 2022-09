Proč se nepovedlo penaltu proměnit? Bylo něco s terénem, nebo šlo vyloženě o to, že jste to špatně kopl? Ne, o terénu to nebylo, špatně jsem penaltu kopl. Byl jsem moc v záklonu, dal jsem do toho víc síly, než bylo potřeba. Byl jsem rozhodnutý, že budu kopat doprostřed. Dal jsem do toho ale zbytečně moc síly a letělo to nad.

Debakl. Čeští fotbalisté dostali před vyprodaným Edenem od Portugalců čtyři góly

Říkal jste si v tu chvíli, že to je jedinečná možnost vrátit se do zápasu?

V prvním poločase jsme měli nějaké příležitosti a kdybychom šli do kabiny za stavu 1:2, mohlo to vypadat jinak. Druhý poločas nebyl vůbec dobrý. Kdyby se nám podařilo ještě snížit, mohlo to být jiné. Tam jsme neměli šanci. Portugalci byli o mnoho lepší a my udělali strašně moc chyb. Dopředu jsme vůbec nic neměli, bylo to dost jednoznačné.

V čem byl největší rozdíl?

Myslím, že jsme hráli zbytečně moc defenzivně. Vůbec nám nešel presing, naše napadání bylo úplně špatné. Pokaždé nám z toho jednoduše vyjeli. Myslím, že jsme nemuseli hrát až tak defenzivně.

V Edenu jste drželi dlouho neporazitelnost. Teď je z toho nejvyšší domácí porážka v české historii. Co tomu říkáte?

Co se dá dělat, hráli jsme proti světové kvalitě a rozdíl tam byl vidět. Zápas se nepovedl, ale kvalita byla úplně někde jinde.

Hráče nebudeme chválit, prohlásil Šilhavý. Reprezentace navíc přišla o Brabce

Berete porážku 0:4 jako ostudu?

Bohužel, kvalita Portugalců dneska byla mnohem lepší než naše. My jsme nehráli dobře, dostávali jsme laciné góly. Nevím, zda to můžete nazvat ostudou. Kvalitativně Portugalci byli jinde než my.

Mohlo se projevit, že někteří hráči přijeli v horší formě z klubů?

Vždycky je lepší, když člověk přijede s tou nejlepší formou, ale někdy to o formě není. Tady v národním týmu je fotbal trošku jiný. Dneska to bylo čistě o tom, že Portugalci byli kvalitativně lepší.

Během pár minut prvního poločasu byl ošetřován Cristiano Ronaldo, který měl rozseklý nos, a poté vy s rukou. Co se stalo?

Ronaldo měl šrám na nose. Mně Neves po dopadu dupl celou vahou kolíky na ruku, což samozřejmě bylo bolestivé. Doufám, že to není zlomené a na další zápas budu připravený.

Krev, penalta, frustrace. Ronaldo v Edenu nezářil, potvrdil slabší formu

Na začátku druhé půle jste si povídal s Ronaldem. Co jste řešili?

Přišel za mnou a bavili jsme se o té penaltě. Sám mi říkal, že viděl, že jsem byl moc v záklonu. Bavili jsme se jenom o penaltě.

Abyste se udrželi v elitní skupině Ligy národů, budete muset zvítězit ve Švýcarsku, protože Švýcaři vyhráli nad Španěly. Překvapilo vás to?

Věděli jsme, že Švýcaři mají šanci Španěly porazit. Počítali jsme s tím, že se to může stát. Teď nám nezbývat nic jiného než tam vyhrát, jinak mizíme z elitní skupiny Ligy národů.