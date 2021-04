Bolestivá zpráva zasáhla český malý fotbal. A nejen ten. Svůj nejtěžší boj prohrál český reprezentant a dlouholetá opora mosteckého superligového výběru David Macko. V pouhých osmadvaceti letech podlehl zákeřné nemoci.

David Macko. | Foto: Česká asociace malého fotbalu

V takových těžkých chvílích jsou všechna slova zbytečná a nedokáží vyjádřit smutek, který zasáhl všechny, kdo Davida Macka znali. Ovšem právě vzpomínky některých z nich dokládají, jak skvělý hráč i člověk odešel. „Byl to především kamarád, super kluk, který nezkazil žádnou srandu, nenechal nikoho ve štychu. Nepamatuji si, že by s někým měl problém. O fotbale se ani nebudu bavit, všichni vědí, jaký to byl fotbalista, hračička, samý úsměv. Najdu jen málo úspěchů, u kterých se mnou nebyl s Gamblery nebo reprezentací,“ těžko hledal slova brankář národního týmu Ondřej Bíro, který s Mackem řadu let oblékal dres Gamblers Most a vyhráli mimo jiné Český národní pohár v Havlovicích v roce 2016.