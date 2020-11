"To rozhodnutí je jen pro fotbal. Pokud nebudou ohledně plošného testování výjimky, případně nedostaneme dotace, tak volejbal nezačne," řekl například Pavel Šimoníček, zkušený manažer volejbalové Dukly Liberec s tím, že jen na testy by jeho klub pro extraligové týmy mužů a žen musel dát přibližně dva miliony korun. A to je neúnosné.

FOTBAL: Liga začne páteční předehrávkou

FC Slovan Liberec

Pavel Hoftych, trenér: "Je velmi dobře, že rozum zvítězil a ministerstvo zdravotnictví dalo sportu zelenou. Jsme rádi i za ostatní kluky, že mohou hrát. Věřím, že se na hřišti sejdeme a předáme si pozitivní zprávy."

FK Jablonec

Martin Bergman, tiskový mluvčí: "Samozřejmě, že jsme rádi, že se konečně bude hrát. Bez zápasů byly ty tréninkové týdny v podstatě navíc. Čekáme na pokyny a protokol LFA, zatím nevíme, jak to bude třeba s akreditacemi, nebo jestli bude platit stejně jako na jaře limit 130 lidí na stadionu. Ve středu jdeme na testy, v pátek by se mělo od 18:00 s Brnem hrát."

FK Teplice

Petr Hynek, ředitel: "Je nutnost, abychom začali hrát. Když nebudeme hrát a plnit vůči partnerům závazky, tak těžko nám jen tak někdo dá peníze. Je jedině dobře, že se bude hrát. Je to naše práce. Je to zkrátka jednoznačně přínos, musíme hrát. Lidi, co jsou doma, budou mít zábavu. Je to potřeba i kvůli reprezentaci, evropským pohárům. Vlastně jsme byli skoro jediná liga v Evropě, která nehrála.”

FK Ústí nad Labem

Václav Kožíšek, ředitel: "Ještě nemáme úplně přesné informace, zda začne nejprve první liga, a my až posléze, nebo se obě soutěže rozběhnou tento víkend. V tuto chvíli probíhá videokonference výkonného výboru, kde by se měly domluvit podrobnosti, které nám snad sdělí co nejdříve." Arma by tak teoreticky mohla vyběhnout už k pátečnímu domácímu zápasu se Žižkovem. "Je to složité, protože pokud bychom měli v pátek hrát, museli bychom hned zítra na testy, aby byly do pátku výsledky. Myslím ale, že vzhledem k tomu, že se hraje bez diváků a všichni chceme stihnout na podzim co nejvíce zápasů, tak by nebyl případně problém to přeložit na sobotu či neděli."

FK Varnsdorf

Vlastimil Gabriel, ředitel: "Já zatím nevím, za jakých podmínek by se hrálo. Rád je každý, ale já bych nic neuspěchal."

HOKEJ: Extraliga řeší věci za pochodu

HC Verva Litvínov

Pavel Hynek, sportovní ředitel: "Samozřejmě jsme moc rádi, že se konečně extraliga rozběhne, teď si musím počkat na plánované termíny zápasů. Náš tým začne na ledě trénovat od středy. Jen je škoda, že se bude hrát před prázdnými tribunami, ale současná situace nejen v České republice je bohužel taková a zdraví lidí je přednější."

Bílí Tygři Liberec

Martin Kadlec: "Netrpělivě čekáme a hodně se těšíme."

Slovan Ústí nad Labem

Jan Čaloun, sportovní jednatel: "Co mám informace, tak předně se řešilo nastartování nejvyšších soutěží, informace o přesných hygienických podmínkách pro Chance ligu a další nižší soutěže bychom měli dostat v nejbližších hodinách. Podle toho, co nám pak svaz sdělí, se budeme řídit a rozhodovat. Jediné, co zatím vím je, že od čtvrtka začneme trénovat na zimním stadionu v Teplicích, jelikož v Ústí nad Labem momentálně není led."

HC Stadion Litoměřice

Daniel Tvrzník, trenér: "Já doufám, že se liga dohodne, doufám, že všichni chceme hrát a kluby se shodnou. Není příjemné čekat doma. Kluci zatím trénovali individuálně v rámci plánů, od středy budeme na ledě. Pro kluky je důležité, aby byli ve formě, tři odletěli s reprezentací na Karjalu do Finska, další jsou ve dvacítce. Snad se dobře připravíme my na soutěž i kluci na nároďáky."

SK Trhači Kadaň

Petr Klíma, generální manažer: "Bude to ještě o dalších jednáních a uvidíme, jak se situace ohledně znovurozběhnutí Chance ligy vyvine, ale vidím to optimisticky Teď by se ovšem vše mohlo vrátit do normálu." Kadaň přišla v době covidové stopky o duo svých ruských hokejistů Arslana Achmeťanova a Artema Sursova, kteří se rozhodli práci hledat jinde.“

BASKETBAL: Manažeři vidí potíž v drahých testech

Sluneta Ústí nad Labem

Tomáš Hrubý, generální manažer: "Za současných podmínek není rozjezd ligy pro basketbal reálný. Pokud nám nepomůže ČBF, tak kluby finančně plošné testování nezvládnou. Pochopitelně chceme hrát, ale všechno musí mít nějakou hlavu a patu a nesmí to kluby dostat do ještě větších problémů, než které mají teď. Narychlo bude svoláno mimořádné zasedání Asociace ligových klubů, které nejvyšší soutěž řídí. Obrovský dík patří panu Hniličkovi, že můžeme použít halu. Budeme mít standardní režim za daných hygienických podmínek. Například, že se kluci nebudou potkávat s volejbalisty."

BK Armex Děčín:

Lukáš Houser, generální manažer: "První a podstatná věc je, že můžeme trénovat v hale a za to jsme moc rádi. Samotné hraní zápasů, to je otázka na ALK a ČBF. Jsou tam podmínky, které nejsou jednoduché splnit. Testování před každým zápasem je pro basketbal jiné než u fotbalu nebo hokeje, kde jsou ty rozpočty v řádu nul navíc. Myslím, že by se teoreticky mohlo začít 14. listopadu, pak je reprezentační pauza."

VOLEJBAL: Potřeba budou dotace, pomoc svazu

VK Dukla Liberec

Pavel Šimoníček, ředitel: "To rozhodnutí je jen pro fotbal, my jsme zklamaní. Nás by testování na jeden zápas stálo 40 až 50 tisíc, utkání se budou kumulovat, máme v extraligách týmy mužů a žen a ať počítám, jak počítám, dostal jsem se přes dva miliony korun. To je řádově 10 až 20 procent rozpočtu a to si nikdo nemůže dovolit. My jsme tady navíc promoření, tak tak častá testování moc nechápu. Čekáme, zda budou výjimky nebo případně nějaké dotace. Jinak hrát stejně nebudeme. Jednoduché to nebudou mít ani hokejisté. Sice mají rozpočty řádově vyšší, ale zase jich je jako much a hrají třikrát týdně. Čekáme na další noty, na čtvrtek chystáme herní trénink, který bychom chtěli streamem vysílat pro naše fanoušky na webových stránkách.“

SKV Ústí nad Labem

Miroslav Přikryl, manažer: „Jednání vlády jsem sledoval od pondělí a koukal i na úterní tiskovku. Na prvním místě je to restart tréninku, už během středy nastupujeme do haly. Druhá otázka je, jak to bude se soutěžemi. Svaz bude žádat výjimku na hygieně ohledně PCR testování, zazněl tam i slib, že by pro volejbal měla být vládní pomoc Covid sport 2, takže ekonomiky bych se nebál až tak… Ale organizace kolem testů a dodržovaní podmínek není vůbec jednoduchá. Musíme myslet na volejbal. Může pokračovat rozjetá sezona, může být i nový rozpis zápasů."

HÁZENÁ: Rozhodnutí je vysvobození pro všechny

HK FCC Město Lovosice

Vojtěch Srba, ředitel: "Ve středu se vracíme do haly a to je pro kluky vysvobození. Doufejme, že to nebude jen na chvíli. Ve středu mají zástupci klubů ohledně extraligy videokonferenci, podle mě by se po nějaké přípravě mohlo reálně začít příští víkend."

DHK Baník Most

Jiří Tancoš, trenér: "My jsme rádi, už jsme měli strach, že před evropským pohárem nebudeme moct trénovat. Narychlo vytváříme plán, teď budeme mít speciální režim. Máme deset dní na to, jek se na Maďarky co nejlépe připravit. Máme nedohraná utkání s Olomoucí, Porubou a Pískem, tak se snad dohodneme na příští týden i na utkání. Doufám, že všichni budou chtít hrát."