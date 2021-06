Vobecký si získal sportovní veřejnost dlouholetou prací pro futsalový Combix, který se pod jeho (spolu)správou vytáhl až do 2. ligy. I proto následně povýšil ještě o krůček výš, když si ho vytáhly prvoligové Gardenline Litoměřice.

Ačkoliv ve sportovním managementu už nepracuje, pro fotbal dře nadále. Aktuálně vychovává budoucí hvězdičky v neštěmickém Českém Lvu, a jak sám říká, tato práce ho stále baví a naplňuje.

Kdy jste se dozvěděl, že jste do této ankety nominovaný? Překvapila vás ta nominace?

Nejprve jsem dal hlas Patriku Láchovi, až pak jsem projel všechny nominované a zjistil, že jsem tam i já. Samozřejmě jsem hned toho hlasu Páťovi litoval (smích). Ta nominace mě velmi překvapila.

A víte, kdo vás nominoval?

Předpokládám nějaký fotbalový odborník a můj velký fanoušek. Moje žena to nebyla?

Ta ne. Sledoval jste v průběhu, jak si vedete?

Pravidelně každý večer a většinou jsem mohl v klidu usnout, že ještě stále vedu (smích).

Poslal jste si sám nějaké hlasy?

Musel jsem dorovnat ten hlas Láchyčovi (smích).

A z rodiny vás někdo podpořil?

Určitě hlasovala celá rodina, ještě že ji máme tak rozvětvenou.

Čemu nebo komu přičítáte hlavní zásluhu na výhře? Sdílel jste třeba anketu na svých sociálních sítích?

Moc jsem to raději neventiloval, přeci jen ten fotka použitá v anketě je dost stará (smích). Nejvíc hlasů poslali určitě kolegové z práce především Vašek a Roman, za to jim velké díky a odměna je nemine.

Bude vás vítězství stát něco do klubové kasy?

S tím už jsem se smířil. Nejvíc mě to určitě bude stát, až se sejdeme s kluky z bývalého Combixu. Něco podnikneme v oblíbené restauraci u Kulaté Báby.

Co říkáte na to, že se vám povedlo vyhrát?

Pro mě obrovské překvapení. Určitě mě potěšilo.

Kdybyste anketu neovládl vy, kdo by měl podle vás být na vašem místě a proč?

Tak takových kluků je spousta. V každém dresu našeho okresu běhá několik borců. Konkrétní asi nebudu, abych nenaštval ty zbylé. To by zas bylo zpráv (smích).

Dříve jste byl hodně vidět ve futsalu, v Povrlech jste tak trochu "v ústraní". Nechybí vám dřívější práce ve sportovním managementu?

V Povrlech už nejsem. Po sporech s místní radnicí jsem dostal nabídku z Neštěmic a jsem za ní moc rád. Ta práce ve sportu mi občas i chybí, hlavně spolupráce s Milošem Náprstkem v Gardenline Litoměřice.

Co vůbec děláte, a co vaše aktivní fotbalová kariéra? Budete v ní pokračovat i po lockdownu, nebo už se defacto po roční pauze člověk upíná k jiným cílům?

Jsem státní zaměstnanec na České poště. Moje aktivní fotbalová kariéra už se bude týkat jen staré gardy. Teď se chci plně věnovat milované rodině a trénování v Neštěmicích.

Vychováváte malé fotbalové talenty. Můžete to přiblížit?

Aktuálně trénuji starší přípravku v FK Český Lev Neštěmice, je super když máte v týmu přes dvacet dětí. Ta práce mě hrozně naplňuje. Zároveň pokračujeme v pořádání jednoho z největších turnajů v republice pro mladší přípravku. Letos bude kvůli covidu jen jednodenní, ale i tak dorazí týmy jako Slovan Liberec, FK Teplice, Bohemians Praha 1905, Wroclaw a mnoho dalších.

V Povrlech jste před lety uspořádali také penaltový turnaj, jakési mistrovství republiky. Dočkáme se někdy pokračování?

Je to tak, šlo o neoficiální mistrovství republiky. Loni vše překazila epidemie. Pokračování určitě bude a uspořádáme ho v Neštěmicích. Ale plánujeme i další zajímavé akce, nejdůležitější teď však je, abychom se vrátili k normálnímu životu.